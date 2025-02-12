Трамп ХАМАСу - «нехай вибухне пекло»

Дональд Трамп заявив, що якщо ХАМАС не поверне всіх заручників до полудня суботи, він закличе до скасування угоди про припинення вогню в секторі Ґази і «нехай вибухне пекло» — Fox News.

На запитання, чи вважає він, що угоду про припинення вогню має бути скасовано, президент відповів, що це «рішення Ізраїлю».

Трамп підкреслив, що ХАМАС має звільнити «всіх, а не по частинах».

«У суботу о 12 годині дня і після цього, я б сказав, почнеться пекло», — сказав Трамп.

У понеділок представник ХАМАС заявив, що терористичне угруповання відкладає наступне заплановане звільнення заручників у секторі Ґаза, звинувативши Ізраїль у порушенні угоди про припинення вогню.

«Протягом останніх трьох тижнів керівництво опору спостерігало за порушеннями і невиконанням ворогом своїх зобов'язань за угодою, включно із затримкою з поверненням переміщених осіб до північної частини сектору Ґази, обстрілами різних районів Гази, відмовою у ввезенні всіх видів допомоги згідно з домовленістю, тоді як опір виконав усі свої зобов'язання», — заявив представник військового крила ХАМАС Абу Обейда.

Ізраїль і ХАМАС перебувають у стані шеститижневого припинення вогню, протягом якого ХАМАС зобов'язався звільнити 33 заручників.

З моменту набуття чинності перемир'я сторони провели п'ять обмінів, звільнивши 21 заручника і понад 730 палестинських в'язнів. Наступний обмін, запланований на майбутню суботу, передбачає звільнення ще трьох ізраїльських заручників в обмін на сотні палестинських в'язнів.

У неділю Трамп прокоментував умови утримання звільнених ізраїльських заручників, сказавши, що вони «виглядають як люди, які пережили Голокост», і «наче вони не їли місяць».

«Я не знаю, як довго ми ще зможемо це терпіти. Знаєте, в якийсь момент ми втратимо терпіння», — сказав Трамп, говорячи про поводження із заручниками.

Джерело: https://t.me/znua_live/189324

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