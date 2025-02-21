Трамп - король? Чому він твердить, що врятував Нью-Йорк, а опоненти кажуть про "комплекс диктатора"

Президент США Дональд Трамп заявив, що скасовує платний в'їзд на Мангеттен.

Міністр транспорту США Шон Даффі вже направив губернатору штату Нью-Йорк Кеті Хокул лист про намір припинити дію цієї програми, назвавши її "ляпасом робочому класу і власникам малого бізнесу", повідомляє Guardian.

У своєму дописі Трамп порівняв себе із королем.

"Плата за затори мертва. Мангеттен і весь Нью-Йорк врятовані, - написав він. - Хай живе король!"

Слідом за цим офіційний акаунт Білого дому не лише процитував Трампа, а й додав колаж, на якому усміхнений президент із короною на голові зображений на обкладинці журналу, що нагадує Time, але під назвою Trump.

Це викликало бурхливу реакцію з боку посадовців і політиків США.

У чому суть конфлікту

Програма, яку Нью-Йорк запустив лише 5 січня, передбачає оплату за в'їзд у найбільш перевантажений район міста Мангеттен: 2,25 долара вночі та до 9 доларів у годину пік. Передбачались також знижки для незаможних водіїв і винятки для певних категорій транспортних засобів.

Основною ціллю програми є мінімізація забруднення повітря, скорочення заторів на дорогах та збір коштів для модернізації застарілої транспортної інфраструктури міста.

За даними міської транспортної адміністрації (Metropolitan Transportation Authority, MTA), трафік вже знизився на 7,5%, а час проїзду через мости і тунелі до нижнього Мангеттена скоротився на 30%.

Крім того, відвідуваність бізнес-районів у зоні дії програми збільшилася на 1,5 млн людей, а продажі квитків на бродвейські шоу зросли на 17%.

Однак адміністрація Трампа вважає, що програма суперечить федеральному законодавству, яке забороняє стягувати плату за проїзд дорогами, побудованими за федеральні кошти.

"Це ляпас американському робітничому класу і власникам малого бізнесу, - заявив новий міністр транспорту США Шон Даффі. - Кожен американець повинен мати можливість дістатися до Нью-Йорка незалежно від свого матеріального становища. Це не має бути привілеєм для обраних".

Трамп, у якого є резиденція в Trump Tower на Мангеттені - у зоні дії програми, неодноразово висловлював своє невдоволення нею, називаючи "руйнівною" для економіки міста. Він погрожував скасувати цю плату в перший же тиждень після вступу на посаду.

"Ми - країна, якою правлять закони, а не король"

Рішення федерального уряду викликало різку критику з боку місцевої влади.

Губернаторка Нью-Йорка Кеті Хокул назвала дії адміністрації Трампа "необґрунтованими" і пообіцяла боротися за збереження програми в суді.

А транспортна компанія MTA подала позов до федерального суду з вимогою скасувати наказ.

"Ми - країна, якою правлять закони, а не король, - заявила Хокул. - Побачимося в суді".

Розкритикував Трампа і член міської ради Нью-Йорка Джастін Браннан. Він нагадав президенту, що його міністерство юстиції наказало прокурорам закрити федеральну справу про корупцію проти мера Нью-Йорка Еріка Адамса.

"Байдуже, яку корумповану угоду Дональд Трамп уклав із мером, - він не король. Лише дурні підкоряються фальшивій владі. Це ілюзія", - написав Браннан в Х.

Конгресмен-демократ Дон Бейєр також заявив у соцмережі, що у США немає королів.

Віцепрезидент Демократичного національного комітету Девід Гогг розкритикував республіканців, які вимагали від опонентів "не драматизувати ситуацію і не називати Трампа королем".

Губернатор Іллінойсу від Демократичної партії Джей Бі Пріцкер виступив із зверненням до штату, у якому теж заявив, що "в Америці немає королів".

"Як губернатор Іллінойсу, я присягаю конституції нашого штату та нашої нації. У нас в Америці немає королів", - запевнив він.

Підпис до фото, Кеті Хокул демонструє фото, розміщене Білим домом, на якому Трамп зображений у короні

Раніше, 15 лютого, Дональд Трамп процитував слова французького імператора Наполеона Бонапарта про те, що його дії вищі за закон.

"Той, хто рятує свою країну, не порушує жодного закону", - написав президент США в соцмережі X.

Тоді офіційний акаунт Білого дому теж поширив його допис, підтверджуючи ідею, що президент Сполучених Штатів не в змозі порушити жодного закону.

Ця заява одразу ж викликала різку реакцію з боку демократів і суспільства.

Сенатор Адам Шифф, затятий критик Трампа, відповів у мережі X, що Трамп "говорить як справжній диктатор".

Джерело: bbc.com

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