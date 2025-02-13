Трамп ̶н̶а̶г̶о̶в̶о̶р̶и̶л̶ поговорил...

Трамп разговоре с путиным:

"У меня только что был долгий и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы. Мы оба размышляли о великой истории наших стран и о том, что мы так успешно сражались вместе во Второй мировой войне, вспоминая, что Россия потеряла десятки миллионов людей, и мы, также, потеряли так много! Мы говорили о сильных сторонах наших стран и о большой выгоде, которую мы когда-нибудь получим от совместной работы. Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной. Президент Путин даже использовал мой очень сильный предвыборный девиз «ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ». Мы оба очень твердо в него верим. Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга. Мы также договорились, что наши соответствующие команды немедленно начнут переговоры, и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Зеленскому, чтобы сообщить ему о разговоре, что я и сделаю прямо сейчас. Я попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолца и посла и специального представителя Стива Виткоффа возглавить переговоры, которые, я твердо уверен, будут успешными. Миллионы людей погибли в войне, которая не произошла бы, если бы я был президентом, но она произошла, поэтому она должна закончиться. Больше не должно быть потеряно ни одной жизни! Я хочу поблагодарить президента Путина за его время и усилия в отношении этого призыва, а также за освобождение вчера Марка Фогеля, замечательного человека, которого я лично приветствовал вчера вечером в Белом доме. Я верю, что эти усилия приведут к успешному завершению, надеюсь, скоро!"

Трамп о разговоре с Зеленским:

«Разговор прошел очень хорошо. Он, как и президент Путин, хочет заключить МИР. Мы обсудили множество тем, связанных с войной, но в основном - встречу, которая состоится в пятницу в Мюнхене, где вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио возглавят делегацию. Я надеюсь, что результаты этой встречи будут положительными. Пора прекратить эту нелепую войну, в ходе которой происходят массовые и совершенно ненужные смерти и разрушения. Да благословит Господь народ России и Украины!».

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

Для полноты картины. Прямые цитаты. (https://www.youtube.com/watch?v=ze6FXObMy6Q)

▪️[Считаете ли вы Украину равноправным членом этого мирного процесса?] Интересный вопрос... Я думаю, они должны заключить мир. Не нужно было ввязываться в эту войну, теперь они должны заключить мир.

▪️[Никаких границ 2014, никакого НАТО - не опасно ли отдавать вот так победу России?] Если вы посмотрите, как война развивается, вы сами сможете составить мнение. Я здесь просто, чтобы заключить мир, меня не слишком беспокоит всё, что не касается остановки убийства миллионов людей.

▪️[Не выдавливаете ли вы Зеленского из этого процесса?] Я так не думаю, так как он в нём, но в какой-то момент ему придётся провести выборы.

▪️[Зеленский говорит, что хочет гарантий безопасности] Посмотрим, что это значит. Одна вещь, которой он очень хотел - это чтобы это закончилось. И это то, что сказал Путин - он хочет, чтобы это закончилось. Он не хочет, чтобы это закончилось так, чтобы через 6 месяцев пришлось вступать в бой.

▪️[Должен ли Зеленский сдать территории или обменять территории для соглашения о прекращении войны?] Он сделает то, что должен сделать. Но, знаете, его рейтинги по опросам не слишком высокие, мягко говоря, у него страна разорённая.

▪️Я ожидаю, что Путин приедет сюда, а я - туда. Но перед этим мы в первый раз встретимся в Саудовской Аравии. В не очень далёком будущем.

▪️Наш министр финансов Бессент хочет получить документ, где мы будем заверены, что мы в какой-то форме получим вложенные нами деньги назад. Украина согласилась на это.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/17180

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