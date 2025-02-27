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Трамп оголосив про "золоті картки" для переїзду до США
США продаватимуть заможним іноземцям за 5 млн доларів так звані "золоті карти", що дають право жити і працювати в США, заявив Дональд Трамп.
"Є "грін-кард". А це - "золота карта". Ми збираємося призначити за цю карту ціну на рівні приблизно п'яти мільйонів доларів, і це забезпечить вам привілеї "грін-кард", плюс це стане дорогою до громадянства", - сказав він.
На переконання Трампа, продаж таких карт заохочуватиме багатих іноземців приїжджати у США.
Джерело: t.me/dw_ukraina