Трамп оголосив про "золоті картки" для переїзду до США

США продаватимуть заможним іноземцям за 5 млн доларів так звані "золоті карти", що дають право жити і працювати в США, заявив Дональд Трамп.

"Є "грін-кард". А це - "золота карта". Ми збираємося призначити за цю карту ціну на рівні приблизно п'яти мільйонів доларів, і це забезпечить вам привілеї "грін-кард", плюс це стане дорогою до громадянства", - сказав він.

На переконання Трампа, продаж таких карт заохочуватиме багатих іноземців приїжджати у США.

Джерело: t.me/dw_ukraina

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