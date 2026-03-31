Сегодня 09:45
Трамп поблагодарил Лукашенко за освобождение 250 политзаключённых*

И заявил, что ожидает его на следующей встрече Совета мира

"Хочу передать свою теплейшую БЛАГОДАРНОСТЬ президенту за то, что он сделал это, и жду, что мы будем с ним на следующей встрече Совета мира".

Здесь есть нюанс. Позиция россии насчёт Совета мира Трампа в связи с событиями в Иране, скажем так, чуть видоизменилась. Вчера Песков заявил, что фраза "совет мира" сейчас "менее актуальна, чем до начала войны".

И так как Лукашенко тоже как бы союзник Ирана, его гипотетическое присутствие на Совете мира выглядит достаточно деликатно. В общем, не факт, что он поедет.

В Белый дом беларусского диктатора Трамп вроде как пока не приглашал.

__

*Напомню, что Лукашенко освободил политзаключённых не по доброй воле, а в обмен на снятие санкций с критических предприятий, в том числе с "Беларуськалия".

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/20300

