Трамп поспілкувався з Путіним по телефону: говорили про завершення війни, – New York Post

Президент США вже розмовляв з Володимиром Путіним, щоб спробувати домовитися про завершення бойових дій в Україні. Він вважає, що російського президента "дійсно турбують" смерті людей на фронті.

Новообраний очільник США Дональд Трамп оголосив про те, що вже мав телефонні розмови з президентом Росії Володимиром Путіним, під час яких обговорював із ним питання завершення воєнного конфлікту в Україні. Він повідомив журналістам, що глава РФ "хоче, аби люди перестали гинути". Також Трамп прокоментував роботу свого попередника Джо Байдена і розкритикував його через те, що той допустив війну в Україні. Про це стало відомо з ексклюзивного інтерв’ю Трампа для New York Post.

Із інтерв’ю президента США з журналістами стало відомо, що таких розмов він провів декілька. Щоправда, скільки саме Трамп балакав з Путіним по телефону, він не озвучив, а на запитання кореспондентів сказав, що краще цього говорити не буде.

Однак деякими подробицями своїх телефонних переговорів з очільником РФ президент США, все ж, поділився. Зокрема він повідомив про те, як Путін нібито ставиться до звісток про численні смерті через воєнні дії в Україні.

"Він хоче, щоб люди перестали вмирати", – зазначив Дональд Трамп.

Не оминув у розмові з журналістами президент США згадок про дії свого попередника Джо Байдена. Він розкритикував його і заявив, що повномасштабної війни Росії з Україною не трапилося б, якби він був тоді президентом. У Трампа, за його словами, "завжди були хорошими" стосунки з Путіним, через що той би не наважився на велику війну.

Також Трамп повідомив журналістам, що вже має чіткий план щодо завершення війни в Україні, і сподівається на те, що "це відбудеться швидко".

"Я хочу покінчити з цією клятою справою", – сказав президент США.

Натомість дії Кремля стосовно завершення війни в Україні вказують на те, що РФ готова продовжувати воювати, як вважають експерти американського Інституту вивчення війни. Про це Фокус розповідав детальніше 9 лютого.

Зазначимо, що зустріч Трампа та Володимира Зеленського має відбутися на наступному тижні. Однією з головних тем розмови мають стати корисні копалини України замість витрачених на неї мільярдів доларів. Про це Фокус дізнавався 7 лютого.

Джерело: focus.ua

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