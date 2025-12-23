Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:26
Просмотров: 61

Трамп призначив губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі своїм спеціальним посланником з питань Ґренландії

Трамп призначив губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі своїм спеціальним посланником з питань Ґренландії

Він підкреслив свою рішучість встановити контроль над арктичним островом, який нині належить Данії, пише (https://www.ft.com/content/8c0eddd7-e88f-4c96-9c32-d50cb7bb5899) The Financial Times

У дописі в соціальних мережах Трамп заявив, що Лендрі «розуміє, наскільки важлива Ґренландія для нашої національної безпеки, і рішуче просуватиме інтереси нашої країни заради безпеки, захисту та виживання наших союзників, а також усього світу».

Лендрі, зі свого боку, зазначив, що для нього честь обійняти цю посаду «задля приєднання Ґренландії до США», і додав, що це не вплине на його обов’язки губернатора штату Луїзіана.

Данські посадовці вважають, що стратегія Трампа полягала в тому, щоб залякати Копенгаген і змусити його поступитися арктичною територією. У січні Трамп мав різку телефонну розмову з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, під час якої наполягав, що Ґренландія буде його.

Окрім призначення Лендрі спеціальним посланником з питань Ґренландії, Трамп нещодавно призначив Томаса Данса — інвестора та фахівця з Росії — головою Комісії США з арктичних досліджень. Саме Данс організував візит до Ґренландії Дональда Трампа-молодшого, сина президента США.

❗️ Трамп та посадовці з його оточення зацікавлені в концепції «оборони півкулі», аргументуючи, що США мусять контролювати значну частину Америк, включно з потенційно Ґренландією, Канадою та Панамським каналом, аби забезпечити власну безпеку.

Джерело: t.me/in_factum

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Дания будет производить реактивные снаряды для РСЗО «Град»
Сегодня 08:39    69
Трамп подписал многострадальный закон о национальной обороне
Сегодня 08:36    82
Не Будапешт-2: що стоїть за гарантіями безпеки США для України і яка реальна модель стримування рф?
Сегодня 08:24    83
Впливовий американський журналіст розніс нову Стратегію нацбезпеки США
Сегодня 08:10    67
Вэнс НЕ обвинял Украину в нежелании уступать территории России
Сегодня 07:04    86
У Сан-Франциско - блекаут, без світла залишилися 130 тисяч абонентів
22.12.2025 10:49    126
Рютте назвав три причини, чому США вигідно залишатись у НАТО
22.12.2025 10:02    101
Хто такий Стів Віткофф
22.12.2025 08:34    229
Головне за вихідні
22.12.2025 08:24    131
Ілон Маск став першою людиною зі статком понад $700 млрд
22.12.2025 08:20    102
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 