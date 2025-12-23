Трамп призначив губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі своїм спеціальним посланником з питань Ґренландії

Він підкреслив свою рішучість встановити контроль над арктичним островом, який нині належить Данії, пише (https://www.ft.com/content/8c0eddd7-e88f-4c96-9c32-d50cb7bb5899) The Financial Times

У дописі в соціальних мережах Трамп заявив, що Лендрі «розуміє, наскільки важлива Ґренландія для нашої національної безпеки, і рішуче просуватиме інтереси нашої країни заради безпеки, захисту та виживання наших союзників, а також усього світу».

Лендрі, зі свого боку, зазначив, що для нього честь обійняти цю посаду «задля приєднання Ґренландії до США», і додав, що це не вплине на його обов’язки губернатора штату Луїзіана.

Данські посадовці вважають, що стратегія Трампа полягала в тому, щоб залякати Копенгаген і змусити його поступитися арктичною територією. У січні Трамп мав різку телефонну розмову з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, під час якої наполягав, що Ґренландія буде його.

Окрім призначення Лендрі спеціальним посланником з питань Ґренландії, Трамп нещодавно призначив Томаса Данса — інвестора та фахівця з Росії — головою Комісії США з арктичних досліджень. Саме Данс організував візит до Ґренландії Дональда Трампа-молодшого, сина президента США.

❗️ Трамп та посадовці з його оточення зацікавлені в концепції «оборони півкулі», аргументуючи, що США мусять контролювати значну частину Америк, включно з потенційно Ґренландією, Канадою та Панамським каналом, аби забезпечити власну безпеку.

Джерело: t.me/in_factum

Новости портала «Весь Харьков»