Трамп про Віткоффа

Я призначив йому зустріч з путіним, думаючи, що вона триватиме 15-20 хвилин. Стів мало знав про росію, путіна, політику, не дуже цікавився цим. Він був справді хорошим у нерухомості. Але в нього була та якість, яку я шукав, і рідко бачив в інших. Я організував зустріч з путіним і подзвонив: "Стів вже закінчив?" Це було за півгодини. "Ні, сер, він ще не закінчив. Він все ще всередині". Це в москві.

Я спитав: "Ну, як у нього справи?" "Не знаю, сер. Він все ще всередині".

Через годину дзвоню: "Дайте Стіва". "Сер, він досі з путіним".

Я сказав: "Ого, довга зустріч. Одну годину."

Я зателефонував за годину, він все ще був з путіним. Через три години він все ще був з путіним.

За чотири години йому сказали, що він скоро вийде, а за п'ять годин він вийшов.

Я кажу: "Про що, в біса, ви говорили п'ять годин?"

А він каже: "Просто багато цікавого. Ми просто обговорювали багато цікавих речей". Включно з тим, заради чого він прийшов.

Можна говорити певний час і знаєш, що отримуєш, але це талант. Це талант - вміти так робити. Більшість людей, яких я б послав, по-перше, їх би не прийняли. По-друге, якби їх прийняли, зустріч тривала б п'ять хвилин.

І так відбувається зі Стівом. Його всі люблять. Його люблять і з цього боку, і з іншого.

Отправить его в москву было отличной идеей (нет).

Напомню, в первые разы Уиткофф общался с путиным без своего переводчика, ему переводил кремлевский.

В последний раз переводчика он взял, но не взял стенографиста. Поэтому потом долго путался, о чем же они там, блин, договорились.

Джерело: https://t.me/OstanniyCapitalist/45506, https://t.me/ShrikeNews/25965

