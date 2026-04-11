Трамп продовжує чистку MAGA-лав від блогерів і журналістів-"зрадників", які взялись жорстко критикувати його рішення щодо Ірану

І "низький IQ" (першого він так схарактеризував Такера Карлсона, а тепер всіх) - це ще не найобразливіші його висловлювання.

--

"Я знаю, чому Такер Карлсон, Мегін Келлі, Кендіс Оуенс та Алекс Джонс роками борються зі мною, особливо через те, що вони вважають чудовим те, що Іран, держава-спонсор номер один у сфері тероризму, має ядерну зброю. Бо в них є одна спільна риса – низький рівень IQ. Вони дурні люди, вони це знають, їхні родини це знають, і всі інші також! Подивіться на їхнє минуле, подивіться на їхній послужний список. У них немає того, що потрібно, і ніколи не було! Їх усіх вигнали з телебачення, вони втратили свої шоу і їх навіть не запрошують на телебачення, бо нікому до них немає діла, вони – БОЖЕВІЛЬНІ, БАЛАМУТИ, і скажуть усе, що потрібно, заради якоїсь «безкоштовної» та дешевої реклами. Тепер вони думають, що отримають якусь «клікабельність», бо в них є третьосортні подкасти, але ніхто про них не говорить, а їхні погляди протилежні MAGA. Інакше я б не виграв президентські вибори з такою перевагою. MAGA зі мною і щойно дала CNN 100% рейтинг схвалення «ТРАМПА», а не таких дурнів, як Такер Карлсон, який навіть не зміг закінчити коледж, він був розчавлений, коли його звільнили з Fox, і він ніколи вже не відновився — можливо, йому варто звернутися до хорошого психіатра! Або Мегін Келлі, яка гидко поставила мені тепер знамените питання «Лише Розі О'Доннелл», або Кендіс «Божевільна» Оуенс, яка звинувачує Високоповажну Першу Леді Франції в тому, що вона чоловік, хоча вона не є такою, і, сподіваюся, виграє багато грошей у поточному судовому процесі. Насправді, для мене Перша Леді Франції набагато красивіша жінка, ніж Кендіс, насправді! Або банкрут Алекс Джонс, який говорить найдурніші речі і втратив весь свій статок, як і мав би, за свій жахливий напад на сім'ї жертв стрілянини в Сенді-Хук, безглуздо стверджуючи, що це був обман. Ці так звані «експерти» – НЕВДАХИ, і вони завжди ними будуть! Тепер фейкові новини CNN, The Failing New York Times та всі інші лівацькі «новинні» організації «вітають» їх і вперше в житті роблять їм «позитивну» пресу. Вони не «MAGA», вони невдахи, які просто намагаються зачепитися за MAGA. Як президент, я міг би завоювати їх на свій бік будь-коли, але коли вони телефонують, я не відповідаю на їхні дзвінки, бо я надто зайнятий світовими та державними справами, і по кількох спробах вони стають «злими», як Марджорі «Зрадниця» Браун, але мене це більше не хвилює, мене хвилює лише те, щоб робити все правильно для нашої країни. MAGA – це про ПЕРЕМОГУ та СИЛУ, не дозволяти Ірану мати ядерну зброю. MAGA прагне ЗРОБИТИ АМЕРИКУ ЗНОВУ ВЕЛИКОЮ, і ці люди не мають уявлення, як це зробити, АЛЕ Я ЗНАЮ, бо Сполучені Штати зараз є «найгарячішою» країною у світі! Президент ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП

--

"Дурні люди", "нікому не потрібні", "їх викинули з ТБ", "психи", "балакучі дурні", "йому варто відвідати психіатра", "божевільна", "жебрак", "невдахи"...

Це Трамп про тих людей, які числились його друзями, були найфанатичнішими прибічниками MAGA, роками гарували на його передвиборчі кампанії. А тепер, таке враження, він ще трохи, й накаже поприбирати їх ШІ зі спільних фото. Стерти всі свідчення спілкування.

При тому, як твердить соціологія, коли Трамп плюється в колишніх соратників "ви мені не потрібні, бо зреклись MAGA, а мене американці повністю підтримують!", він не так щоб відходив від правди.

Понад 80% республіканців в цілому підтримують діяльність Трампа. Це не 90% на початку другої каденції, але все одно дуже багато. І вдвоє більше від середньої підтримки Трампа в Америці (в сенсі, і виборцями демократів, і незалежними). 77% респів (і 90% MAGA-ядра респів) підтримують операцію в Ірані. Отже, Трамп все ще контролює Республіканську партію через свій ядерний електорат.

--

Тож саме тому ми чуємо п'ять–шість разів на день: «О, ми перемогли, все скінчилося. Ні, це триватиме вічно. Я ніколи не дозволю їм заволодіти протокою. Так, ми віддаємо протоку. Ми виходимо з НАТО. Ми залишаємося в НАТО». Якщо ви знаєте людей на ранніх стадіях деменції, то саме так вони й поводяться, — ультраправий подкастер, колишній прихильник Дональда Трампа, Алекс Джонс про дії президента США.

Джерело: https://t.me/allgolobutsky/34706

Новости портала «Весь Харьков»