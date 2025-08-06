Трамп: путін перестане вбивати, якщо ціна на нафту впаде ще на $10

Президент США Дональд Трамп заявив: якщо впаде ціна на нафту, рф зупинить війну в Україні, оскільки в диктатора Володимира путіна "не буде вибору"

Про це він сказав в етері СNBC.

"Якщо ціна на енергетику впаде достатньо низько, путін перестане вбивати людей. Це буде добре, навіть якщо гинуть його власні люди в Україні. Але путін перестане вбивати людей", – заявив американський лідер.

За його словами, якщо ціна на нафту знизиться ще на $10 за барель, – у путіна "не буде вибору, бо його економіка жахлива".

Трамп також стверджує: Організація країн — експортерів нафти ОПЕК+ планує збільшити видобуток нафти, що впливає на ринок енергоносіїв.

Дедлайн Трампа путіну

28 липня Дональд Трамп заявив, що розчарований Володимиром путіним і планує скоротити термін 50 днів на примирення з Україною, який він раніше встановив.

28 липня Дмитро Медведєв пригрозив війною зі США у відповідь на скорочення терміну до 10-12 днів, який Дональд Трамп дав путіну на укладення миру з Україною.

29 липня американський президент повідомив, що скоротив термін для російського диктатора Володимира путіна на укладення перемир'я в Україні до 10 днів.

31 липня президент США Дональд Трамп відповів на погрози Дмитра Медведєва. А держсекретар США Марко Рубіо назвав Медведєва "неактуальним гравцем" у російській політиці.

Джерело: espreso.tv

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