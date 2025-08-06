Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:51
Просмотров: 84

Трамп: путін перестане вбивати, якщо ціна на нафту впаде ще на $10

Трамп: путін перестане вбивати, якщо ціна на нафту впаде ще на $10

Президент США Дональд Трамп заявив: якщо впаде ціна на нафту, рф зупинить війну в Україні, оскільки в диктатора Володимира путіна "не буде вибору"

Про це він сказав в етері СNBC.

"Якщо ціна на енергетику впаде достатньо низько, путін перестане вбивати людей. Це буде добре, навіть якщо гинуть його власні люди в Україні. Але путін перестане вбивати людей", – заявив американський лідер.

За його словами, якщо ціна на нафту знизиться ще на $10 за барель, – у путіна "не буде вибору, бо його економіка жахлива".

Трамп також стверджує: Організація країн — експортерів нафти ОПЕК+ планує збільшити видобуток нафти, що впливає на ринок енергоносіїв.

Дедлайн Трампа путіну

28 липня Дональд Трамп заявив, що розчарований Володимиром путіним і планує скоротити термін 50 днів на примирення з Україною, який він раніше встановив.

28 липня Дмитро Медведєв пригрозив війною зі США у відповідь на скорочення терміну до 10-12 днів, який Дональд Трамп дав путіну на укладення миру з Україною.

29 липня американський президент повідомив, що скоротив термін для російського диктатора Володимира путіна на укладення перемир'я в Україні до 10 днів.

31 липня президент США Дональд Трамп відповів на погрози Дмитра Медведєва. А держсекретар США Марко Рубіо назвав Медведєва "неактуальним гравцем" у російській політиці.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Окупанти імітують туристичний сезон на ТОТ
Сегодня 08:39    13
FPV-дрони-перехоплювачі — українська відповідь на загрози з неба
Сегодня 08:35    27
Пакистан заперечив участь своїх громадян у війні проти України
Сегодня 08:29    26
Сьогодні, 6 серпня, ми вшановуємо Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї
Сегодня 08:24    37
Відшкодовано понад 5,5 млн грн несплачених податків - БЕБ
Сегодня 08:20    38
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 06 серпня 2025 року від ДСНС
Сегодня 08:14    51
Оперативна інформація станом на 08:00 06.08.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:09    71
Еженедельная аналитика от Bloomberg.
Сегодня 08:00    76
Держдеп США схвалив ще два збройові контакти з Україною.
Сегодня 07:47    64
6 серпня 1914 року у Львові було створено легіон Українських січових стрільців
Сегодня 07:42    67
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 