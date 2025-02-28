Трамп розширив повноваження департаменту Ілона Маска

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким розширив повноваження Департаменту ефективності уряду (DOGE) на чолі з Ілоном Маском.

Про це пише Guardian.

Новий наказ передбачає «трансформацію» федеральних витрат на контракти, гранти та позики, вимагаючи від агентств створити централізовану систему для реєстрації та обґрунтування платежів. У документі вказано, що це потрібно для прозорості та підзвітності держслужбовців.

Тепер керівники команди DOGE у федеральних агентствах мають надавати щомісячні звіти про контрактну діяльність, включно з обґрунтуванням платежів і поїздок. Водночас це не поширюється на військові та правоохоронні органи, імміграційні агентства та діяльність, пов'язану з національною безпекою.

Цей наказ є частиною набагато ширших зусиль Білого дому, спрямованих на різке скорочення федеральних службовців. Зокрема, Офіс менеджменту та бюджету й Управління кадрової служби розіслали семисторінковий меморандум, у якому керівникам установ наказали розробити плани впровадження «масштабних скорочень» до 13 березня.

«Ми скорочуємо чисельність уряду. Ми повинні. У нас багато людей, які не виконують свою роботу», — заявив Трамп напередодні під час першого засідання Кабінету міністрів.

Адміністрація вже звільнила тисячі службовців на випробувальному терміні, які ще не мали захисту держслужби. Трамп оголосив, що Агентство з охорони навколишнього середовища планує скоротити до 65% своїх співробітників. У Департаменті праці та Адміністрації соціального захисту також готуються до різкого скорочення.

Під час засідання міністрів Маск визнав, що DOGE припустився деяких помилок у своєму підході до швидких скорочень, а в деяких випадках і спроби повної ліквідації агентств.

Новий наказ передбачає, що Генеральне управління служб має 60 днів, аби подати план звільнення будь-якої державної нерухомості, яку вважатимуть «непотрібною».

Крім того, 30 днів діятиме заморожування всіх урядових кредитних карток, якщо лише їх не використовують для надання допомоги під час стихійних лих та інших критично важливих послуг. А «несуттєві» витрати, як-от поїздки на конференції, які фінансують з федерального бюджету, підлягатимуть новим вимогам щодо звітності.

Що Маск робить в адміністрації Трампа?

У вересні 2024 року тоді ще кандидат у президенти США Дональд Трамп пообіцяв у разі свого переобрання створити комісію з перевірки ефективності роботи уряду. Ілона Маска, який активно підтримував Трампа під час передвиборчої кампанії, обрали очолити її.

Так заснували DOGE — Департамент з питань ефективності уряду. Це не офіційний державний орган, а приватна ініціатива для консультування Білого дому щодо скорочення витрат і впровадження «підприємницького підходу до уряду».

Попри це, за даними ЗМІ, Маск може отримати власний офіс у комплексі Білого дому у Вашингтоні. А працівники DOGE намагалися отримати доступ до систем держскарбниці США та обмежили доступ держслужбовців до низки федеральних систем даних.

Сам Маск націлився на Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), заявивши, що працює над його закриттям. Згодом USAID перейшла під контроль Державного департаменту США.

Джерело: hromadske.ua

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