Сегодня 07:17
Трамп та нафта

Рубіо 4 січня: Нам не потрібна венесуельська нафта. У нас достатньо нафти в Сполучених Штатах.

Трамп через два дні:

Я з задоволенням оголошую, що перехідні органи влади у Венесуелі передадуть Сполученим Штатам Америки від 30 до 50 мільйонів барелів високоякісної нафти, що перебуває під санкціями.

Ця нафта буде продана за ринковою ціною, а отримані кошти контролюватиму я особисто, як Президент Сполучених Штатів Америки, щоб гарантувати їх використання на користь народів Венесуели та Сполучених Штатів!

Я доручив міністру енергетики Крісу Райту негайно виконати цей план. Нафту транспортуватимуть танкерами-зберігачами та доставлятимуть безпосередньо до розвантажувальних причалів у Сполучених Штатах.

Дякую за увагу до цієї справи!

Я — єдиний президент, який проходив когнітивні тести. Я вважаю, що кожен президент і віцепрезидент має бути зобов’язаний складати когнітивні іспити, тести на розумові здібності — на кшталт: чи вони взагалі розумні?, — президент США Дональд Трамп.

Президент Сполучених Штатів запалює не вперше, але настільки статусного виступу лідера вільного світу той світ ще не бачив.

Трамп требует, чтобы Венесуэла выгнала Китай и Россию и сотрудничала только с США в нефтяной сфере: ЭКСКЛЮЗИВ

По данным трех источников, знакомых с планом администрации Трампа, она заявила временному президенту Венесуэлы Дельси Родригес, что режим должен выполнить требования Белого дома,  прежде чем ему будет разрешено увеличить добычу нефти. 

Во-первых, страна должна  выгнать Китай, Россию, Иран и Кубу  и  разорвать экономические связи, сообщили источники. 

Во-вторых, Венесуэла должна согласиться на  эксклюзивное партнерство с США в области добычи нефти  и отдавать предпочтение Америке при продаже тяжелой нефти, добавили они.

Джерело: https://t.me/in_factum/41052, https://t.me/istrebin/32110

