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Трамп відреагував на фактичну відмову путіна від 30-денного безумовного перемир'я, назвавши це "потенційно великим днем" для росії та України

Трамп відреагував на фактичну відмову путіна від 30-денного безумовного перемиря, назвавши це потенційно великим днем для росії та України

(???)

"Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна «кривава баня»

сподіваємось, закінчиться. Це буде абсолютно новий, набагато кращий СВІТ. Я продовжуватиму працювати з обома сторонами, щоб переконатися, що це станеться. Натомість США хочуть зосередитися на відновленні та торгівлі. Попереду ВЕЛИКИЙ тиждень!", — написав президент США у соцмережі Truth Social.

Нагадаємо, що напередодні Україна та її європейські партнери вкотре запропонували встановити всеосяжний режим припинення вогню на 30 днів, однак російський диктатор путін знову не пристав на цю пропозицію.

Джерело: https://t.me/znua_live/201153

Новости портала «Весь Харьков»

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