Трамп вимагає від рашки припинення вогню

Трамп:

Переговори з Росією та Україною тривають. США закликають, в ідеалі, до 30-денного безумовного припинення вогню. Сподіваємося, що буде дотримано прийнятне припинення вогню, і обидві сторони нестимуть відповідальність за повагу до непорушності цих прямих переговорів. Якщо припинення вогню не буде дотримане, США та їхні партнери запровадять додаткові санкції.

Тисячі молодих солдатів гинуть щотижня, і кожен має прагнути це зупинити. Я хочу цього, і Сполучені Штати Америки також цього хочуть. Як президент, я залишатимусь відданим справі забезпечення миру між Росією та Україною разом із європейцями, і це буде тривалий мир! Це припинення вогню має врешті-решт привести до мирної угоди. Усе це можна зробити дуже швидко, і я буду готовий у будь-який момент, якщо мої послуги знадобляться. Дякую за вашу увагу до цього питання!

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Про санкція звучить двояко — ніби це погроза обом сторонам, але через пальці прослідковується "привіт" саме росіянам.

А ще забув дописати, що цієї війни не було б, якби він був президентом.

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Понад половина українців — 56,9% — категорично проти будь-яких поступок росії

Результати опитування Центру Разумкова спільно з Київським безпековим форумом. Водночас 14,7% готові поступитися західним курсом, а 11,1% — припускають територіальні компроміси.

Джерело: https://t.me/in_factum/33810

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