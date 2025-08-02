Трамп ввел тарифы для десятков стран

Трамп за несколько часов до наступления 1 августа подписал указы об импортных пошлинах в отношении десятков стран, они начнут действовать через семь дней, сообщается на сайте Белого дома, CNN и Bloomberg. Торговые партнеры согласно указам Трампа были разделены на три группы.

Базовый тариф для большинства государств, которые поставляют товары в США, останется на том же уровне, который был введен 2 апреля — 10%. Эта ставка будет применяться только к странам, в которые США экспортируют больше, чем импортируют.

Минимальная базовая таможенная пошлина в 15% будет применяться к странам, с которыми у США есть небольшой торговый дефицит. Она затронет около 40 государств.

Ставка выше 15% вводится в отношении еще более десятка государств, которые не заключили торговое соглашение с Соединенными Штатами, либо с которыми сложился наиболее крупный торговый дефицит.

Белый дом опубликовал приложение со списком стран и территорий и установленных в их отношении пошлин. Согласно этому перечню, наиболее высокие ставки будут приняты против Сирии (41%), Лаоса, Мьянмы (40%), Швейцарии (39%) Ирака, Сербии (35%), Алжира, Боснии и Герцеговины, Ливии и ЮАР (30%).

Для ряда стран и объединений ставки изменились по сравнению с 2 апреля, когда Трамп провозгласил «День освобождения» Америки. Например, для большинства товаров из ЕС, с которым США на днях заключили торговое соглашение, пошлина составит не 20, а 15%, для Тайваня — не 32, а 20%, Южной Кореи — не 30, а 15%, Японии — не 24, а 15%.

Отдельным указом Трамп повысил пошлины в отношении Канады с 25 до 35%, обвинив страну в том, что та «не смогла оказать содействие в сдерживании продолжающегося потока» фентанила через границу. Они вступают в силу с 1 августа. Канада — второй по величине торговый партнер США после Мексики и крупнейший поставщик стали и алюминия. Для Мексики Трамп ранее продлил действующие ставки на 90 дней, чтобы дать больше времени для торговых переговоров.

В отношении Китая по-прежнему сохраняется неопределенность.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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