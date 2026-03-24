Трамп заборонив бити по Ірану 5 днів: США та Іран провели "успішні переговори"
США та Іран провели продуктивні переговори щодо завершення бойових дій на Близькому Сході. Удари по критичній інфраструктурі іранського режиму мають припинитись на 5 днів.
Про це заявив Дональд Трамп у своїй мережі Truth Social.
"С удовольствием сообщаю, что Соединенные Штаты Америки и Иран в течение последних двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры относительно полного и всестороннего урегулирования наших военных действий на Ближнем Востоке. Исходя из характера и тона этих глубоких, подробных и конструктивных переговоров, которые будут продолжаться в течение недели, я поручил Министерству обороны отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней, при условии успешного завершения текущих встреч и обсуждений."
Що відомо про переговори США та Ірану?
Дипломатичні перемовини між американцями та іранцями тривали два дні. За словами Трампа, діалог відбувся "дуже добре та продуктивно" й був спрямований на досягнення певного врегулювання збройної напруги на Близькому Сході.
З огляду на позитивний перебіг перемовин Трамп ухвалив рішення тимчасово призупинити заплановані військові удари по іранській енергетичній інфраструктурі, зокрема електростанціях. Мовиться про п'ятиденну паузу.
-------------
Министерство иностранных дел Ирана заявляет, что переговоров с Вашингтоном нет, и обвиняет Трампа в попытке затянуть время, пока продолжаются усилия по деэскалации в регионе.
-------------
Лгут все, по-этому читайте между строк. Контакт через посредников между США и Ираном не прекращался. В основном роль посредника играет Оман.
-------------
Ізраїль заявляє про проведення ударів у центрі Тегерана — Bloomberg.
Джерело: https://www.facebook.com/antivsepropalshik.vybrane