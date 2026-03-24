Сегодня 06:25
Трамп заборонив бити по Ірану 5 днів: США та Іран провели "успішні переговори"

Трамп заборонив бити по Ірану 5 днів: США та Іран провели успішні переговори

США та Іран провели продуктивні переговори щодо завершення бойових дій на Близькому Сході. Удари по критичній інфраструктурі іранського режиму мають припинитись на 5 днів.

Про це заявив Дональд Трамп у своїй мережі Truth Social.

"С удовольствием сообщаю, что Соединенные Штаты Америки и Иран в течение последних двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры относительно полного и всестороннего урегулирования наших военных действий на Ближнем Востоке. Исходя из характера и тона этих глубоких, подробных и конструктивных переговоров, которые будут продолжаться в течение недели, я поручил Министерству обороны отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней, при условии успешного завершения текущих встреч и обсуждений."

Що відомо про переговори США та Ірану?

Дипломатичні перемовини між американцями та іранцями тривали два дні. За словами Трампа, діалог відбувся "дуже добре та продуктивно" й був спрямований на досягнення певного врегулювання збройної напруги на Близькому Сході.

З огляду на позитивний перебіг перемовин Трамп ухвалив рішення тимчасово призупинити заплановані військові удари по іранській енергетичній інфраструктурі, зокрема електростанціях. Мовиться про п'ятиденну паузу.

Министерство иностранных дел Ирана заявляет, что переговоров с Вашингтоном нет, и обвиняет Трампа в попытке затянуть время, пока продолжаются усилия по деэскалации в регионе.

Лгут все, по-этому читайте между строк. Контакт через посредников между США и Ираном не прекращался. В основном роль посредника играет Оман.

Ізраїль заявляє про проведення ударів у центрі Тегерана — Bloomberg.

Джерело: https://www.facebook.com/antivsepropalshik.vybrane

Читайте ещё:

Їздимо туди, де ситуація найкритичніша: UAnimals про евакуацію тварин з прифронтових територій
Сегодня 07:31    13
Интервью с архитектором беспилотных систем Украины Робертом "Мадяром" Бровди
Сегодня 07:27    23
Ворог масовано атакував Україну ударними БпЛА, крилатими ракетами, балістикою (МАПА)
Сегодня 07:17    48
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.26 орієнтовно
Сегодня 07:09    46
росія використовує міграційний тиск для вербування іноземців в армію - СЗРУ
Сегодня 07:02    41
Результати бойової роботи прикордонників за тиждень
Сегодня 06:32    55
російські плани і математика смерті
Сегодня 06:10    98
Новини одним рядком
Сегодня 06:00    95
Війна: підсумки тижня
Сегодня 05:55    98
Оперативна інформація станом на 16:00 23.03.2026 щодо російського вторгнення
23.03.2026 16:39    117
