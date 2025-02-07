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Трамп запровадив санкції проти Міжнародного кримінального суду

Трамп запровадив санкції проти Міжнародного кримінального суду

(https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/02/imposing-sanctions-on-the-international-criminal-court/)

Указ передбачає фінансові санкції і візові обмеження проти посадовців МКС, які беруть участь у розслідуваннях щодо американців або їхніх союзників.

В указі Трамп звинуватив МКС в «незаконних і безпідставних діях» проти Ізраїлю і США.

«Жодна країна ніколи не визнавала юрисдикцію МКС, і обидві країни є процвітаючими демократіями з арміями, які суворо дотримуються законів війни», — йдеться в документі.

Нагадаємо, минулого року МКС видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і ексміністра оборони Йоава Галанта через події в Секторі Газа.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/52144

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