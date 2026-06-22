Трамп змінив позицію щодо Anthropic після переговорів з компанією

Президент США Дональд Трамп заявив, що більше не вважає компанію Anthropic та її керівника Даріо Амодея загрозою національній безпеці. Ще тиждень тому його оцінка була іншою, але після переговорів і реакції компанії позиція адміністрації змінилася. Під час інтерв’ю Трамп зазначив, що керівництво Anthropic швидко відреагувало на вимоги уряду щодо контролю доступу до найпотужніших моделей штучного інтелекту.

Суперечка виникла через доступ іноземних користувачів до найсучасніших моделей Anthropic — Fable 5 і Mythos 5. Раніше адміністрація США вимагала обмежити їх використання та фактично застосувала підхід, схожий на експортний контроль, який уже діє щодо передових чіпів і обчислювальних технологій. Після цього компанія тимчасово призупинила доступ до моделей і почала переговори з представниками влади.

Anthropic залишається одним із головних конкурентів OpenAI на ринку генеративного штучного інтелекту. Компанія привернула великі інвестиції від технологічних партнерів і стала важливим гравцем у боротьбі за корпоративний сегмент ШІ. Одночасно питання державного контролю над найпотужнішими моделями почало впливати не лише на окремі компанії, а й на весь ринок.

Для індустрії це може стати початком нового етапу регулювання. Якщо нинішній підхід закріпиться, аналогічні правила можуть поширитися і на інших американських розробників штучного інтелекту. На тлі конкуренції зі світовими гравцями влада США дедалі активніше намагається знайти баланс між розвитком технологій і питаннями національної безпеки.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від результатів переговорів між Anthropic і адміністрацією США. Саме вони покажуть, чи залишаться нинішні обмеження винятковим випадком, чи перетворяться на новий стандарт для всієї американської ШІ-індустрії.

Думка редакції internetua

Ця історія показує, що штучний інтелект дедалі швидше переходить із площини технологічної конкуренції у сферу державної політики та національної безпеки. Зміна позиції адміністрації США лише за тиждень демонструє, наскільки важливими стали переговори між владою та розробниками ШІ.

Водночас ситуація навколо Anthropic може стати прецедентом для всієї галузі: якщо контроль над передовими моделями закріпиться як нова норма, це вплине не лише на великі компанії, а й на темпи розвитку інновацій. Головне питання тепер — де проходитиме межа між безпекою та відкритим доступом до технологій.

Джерело: itechua.com

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