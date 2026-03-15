Трамп знав про ризик того, що Іран заблокує Ормузьку протоку. Він все ж пішов на війну

Перед початком війни генерал Ден Кейн, голова Об’єднаного комітету начальників штабів, попередив Трампа, що американський удар може спровокувати Іран на закриття Ормузької протоки. Під час кількох брифінгів Кейн наголошував, що американські посадовці давно вважали, що Іран використає міни, дрони та ракети, щоб перекрити найважливішу судноплавну артерію світу. Про це The Wall Street Journal розповіли (https://www.wsj.com/politics/national-security/iran-oil-hormuz-blockade-trump-f96bdd53?mod=WSJ_home_mediumtopper_pos_1) джерела, знайомі з обговореннями.

Трамп визнавав ризик, але все одно ухвалив рішення атакувати Іран. Він сказав команді, що Тегеран, імовірно, капітулює раніше, ніж закриє протоку, а якщо й спробує — американські військові впораються. Тепер, на другий тиждень війни, іранське керівництво не збирається відступати, а Ормузька протока стала найпотужнішим важелем впливу Тегерана.

І хоча спільна американо-ізраїльська операція вбила верховного лідера, уразила військові штаби та знищила та понад 90 іранських кораблів, ціна війни для США вже виявилася високою. Загинуло 13 американців, зокрема шестеро — в авіакатастрофі літака-заправника. Щонайменше 140 американців поранено.

За словами посадовців адміністрації та інших джерел, рішення Трампа про війну ґрунтувалося на глибокій впевненості в можливостях американської армії швидко й рішуче перемогти. Довіру президента до Кейна підкріпили успішні удари по іранських ядерних об’єктах минулого року та січнева операція із захоплення венесуельського диктатора Мадуро.

Можливе закриття протоки було одним із кількох сценаріїв, які Кейн та інші радники виклали Трампу перед війною. Кейн також висловлював упевненість, що американські військові зможуть ослабити іранський флот і ракетний арсенал, а також значно зменшити здатність Ірану створювати та розгортати ядерну зброю.

Деякі радники Трампа вже закликають його знайти шлях до виходу з війни, але президент наразі не планує негайно завершувати конфлікт. Натомість він наполягає на продовженні ударів по іранських військових і проксі-силах. Американські військові посадовці вважають, що конфлікт триватиме ще принаймні кілька тижнів.

У п’ятницю Трамп оголосив, що США завдали ударів по військових об’єктах на іранському острові Харг, щоб змусити Тегеран відкрити протоку. З острова Іран експортує 90% своєї нафти, але атака не торкнулася нафтової інфраструктури «з міркувань порядності», написав Трамп у соцмережах.

- Проте якщо Іран або хтось інший спробує перешкодити вільному та безпечному проходу суден через Ормузьку протоку, я негайно перегляну це рішення, — заявив Трамп.

Міністр оборони Піт Хегсет заявив, що рішення Ірану заблокувати протоку — це «чиста відчайдушність», і додав, що «ми вже займаємося цим і не маємо про що хвилюватися».

Видання пише, що до підготовки удару по Ірану 28 лютого було залучено лише вузьке коло – віцепрезидент Венс, держсекретар Рубіо та Піт Хегсет. Це звузило коло порад, інформації та ідей, доступних президенту. Натомість деякі високопоставлені помічники та американські дипломати, які відповідають за справи на Близькому Сході, майже нічого не знали про плани війни. Вони дізналися про початок бомбардувань із соцмереж.

Радники президента стверджують, що військова операція розвивається так, як вони й очікували. Військові завдали ударів приблизно по 6000 іранських цілей, серйозно пошкодивши флот і арсенали зброї Ірану. Це послабило здатність режиму проєктувати силу на Близькому Сході

Натомість президент США і деякі радники були здивовані масштабом і силою відповіді Ірану, яка включала ракети та дрони по країнах регіону від Азербайджану до Оману. А союзники в Перській затоці приватно розлючені на США. Вони звинувачують Трампа в тому, що він спровокував війну, яка поставила їх під удар і зруйнувала образ розкішного, дружнього до бізнесу регіону, вільного від хаосу.

❗️ Трамп цього тижня приватно дзвонив лідерам країн Затоки.

Окремо американські посадовці приватно кажуть, що немає планів виводити сили — до регіону прямують додаткові морські піхотинці та кораблі — і деякі очікують, що бойові дії триватимуть тижні або довше. Інший сценарій, за словами посадовців – Трамп просто оголосить перемогу і припинить війну.

Джерело: https://t.me/in_factum/42809

