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Треба будувати абсолютно нову архітектуру безпеки Європи - Залужний

Треба будувати абсолютно нову архітектуру безпеки Європи - Залужний

І цей союз без України неможливий.

Бо у нас найбільша армія на континенті, яка знає, як стримувати росію. Ми єдині маємо армію, яка вміє вести сучасну високотехнологічну війну.

Треба об'єднуватися і спільно працювати у напрямку передових технологій, посилення виробничих можливостей та консолідації ресурсів. Саме це приведе нас до технологічної переваги, і як наслідок - дасть гарантії власної безпеки.

Джерело: https://t.me/Zaluzhnui/864

Новости портала «Весь Харьков»

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