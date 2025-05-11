Треба будувати абсолютно нову архітектуру безпеки Європи - Залужний

І цей союз без України неможливий.

Бо у нас найбільша армія на континенті, яка знає, як стримувати росію. Ми єдині маємо армію, яка вміє вести сучасну високотехнологічну війну.

Треба об'єднуватися і спільно працювати у напрямку передових технологій, посилення виробничих можливостей та консолідації ресурсів. Саме це приведе нас до технологічної переваги, і як наслідок - дасть гарантії власної безпеки.

Джерело: https://t.me/Zaluzhnui/864

Новости портала «Весь Харьков»