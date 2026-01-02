Держава
Третій рік падіння: «ржд» урізає інвестиції

російська залізниця затвердила інвестиційну програму на 2026 рік із різким скороченням – майже на п’яту частину, що має вигляд визнання управлінського провалу. На тлі хронічної стагнації транспортної системи таке урізання фінансування лише прискорює її деградацію. Замість розвитку та модернізації більшість ресурсів спрямовують на примітивне утримання зношених фондів і мінімальне забезпечення безпеки перевезень.

Особливо критичною є ситуація з чотирма проєктами, що мали збільшити пропускну спроможність підходів до балтійських портів. Судячи з фінансування, їх реалізація у 2026 році фактично зірвана. Це означає, що стратегічні напрямки залишаються заблокованими, а економіка втрачає можливості для експорту.

Падіння інвестицій триває вже третій рік поспіль, демонструючи системну кризу транспортної інфраструктури. Ключові проєкти не реалізуються, підрядники залишаються без роботи, а залізнична мережа занепадає. Це не просто проблеми окремої галузі – це відображення загальної деградації економіки росії, яка не здатна підтримувати навіть базові інвестиційні програми.

Додатковим сигналом слабкості стало рішення відкласти на три роки початок будівництва арктичного залізничного коридору – Північного широтного ходу, вартість якого перевищує 800 млрд рублів. Джерела фінансування так і не визначені, що робить перспективи проєкту примарними.

На цьому тлі плани уряду «відродити дирижаблі» є фактично відчайдушною спробою створити ілюзію технологічного розвитку. Концепція до 2035 року називає вантажні та пасажирські дирижаблі «перспективною технологією», але в умовах системного дефіциту коштів і провалу ключових інфраструктурних проєктів такі заяви лише підкреслюють хаотичність і безпорадність транспортної політики.

Тональність ринку очевидна: інвестиції падають, проєкти зриваються, а стратегічні плани перетворюються на фантазії.

Джерело: szru.gov.ua

