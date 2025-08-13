Три роки тому, 11 серпня 2022 року, був створений “російський добровольчий корпус” ― бойовий підрозділ у складі “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України.

У лавах РДК воюють громадяни росії, які обрали боротьбу з путінським злочинним режимом справою життя.

За час війни бійці РДК своєю звитягою в боях з російськими окупантами здобули належну бойову славу підрозділу ― коли у справі російські добровольці-штурмовики, довкола горить усе рашистське.

Бійці РДК зіграли одну з ключових ролей під час перенесення війни на територію держави-агресора, реалізували низку важливих таємних операцій, на вістрі атак воювали на різних ділянках фронту ― Донбас, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, зокрема Вовчанський агрегатний завод.

Пліч-о-пліч з воїнами Сил безпеки та оборони України російські добровольці демонструють справжній дієвий і правильний метод боротьби з рашизмом ― зі зброєю в руках.

Вшановуємо бійців РДК, які полягли за свободу в бою ― вічна слава і пам’ять!

Честь і повага усім, хто нині продовжує боротьбу!

Головні битви ― попереду!

Джерело: gur.gov.ua

