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Туск продовжив дію підвищених рівнів загрози через гібридні атаки росії та Білорусі

Туск продовжив дію підвищених рівнів загрози через гібридні атаки росії та Білорусі

Прем'єр-міністр Польщі оголосив про продовження дії рівнів тривоги BRAVO та BRAVO–CRP у зв’язку з підвищеними гібридними загрозами з боку росії та Білорусі, зокрема в кіберпросторі, напередодні другого туру виборів президента.

Ми не дозволимо зовнішньому втручанню вплинути на наш виборчий процес – заявив Дональд Туск у соцмережі Х.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що росія є основним джерелом інформаційних маніпуляцій на території Європи.

Хакери та пропагандисти часто грають в одній команді. Тільки в Європі росія відповідає за понад 80% маніпуляцій інформацією – сказав Ліпавський.

Також стало відомо, що пов'язані з рф хакери, які видавали себе за журналістів, атакували Міноборони Британії.

Джерело: https://t.me/EurointegrationComUA/15109

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