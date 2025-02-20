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Южная Корея готова принять пленных северокорейцев

Южная Корея готова принять пленных северокорейцев

Южная Корея заявила готова принять любых северокорейских солдат, захваченных в плен Вооруженными силами Украины и выразивших желание перейти на сторону Юга — Bloomberg

Согласно конституции, северокорейские солдаты являются нашими гражданами, и уважение свободного волеизъявления граждан соответствует международному праву и обычаям.

Южная Корея заявила, что довела свое намерение до украинских коллег и что они продолжат необходимые консультации. "Их не следует отправлять против их воли в место, где существует угроза преследования", - добавили в министерстве.

Заявление Южной Кореи было обнародовано после того, как пленный солдат заявил в интервью газете Chosun Ilbo, что он хочет попросить убежища в Южной Корее. Газета процитировала неназванного украинского чиновника, который сказал, что возможность этого будет зависеть от взглядов южнокорейского правительства, не вдаваясь в подробности.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/50645

Новости портала «Весь Харьков»

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