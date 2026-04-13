В 2025 году Украина произвела рекордное количество САУ 2С22/2П22 “Богдана”
Причём рекордно не просто для своего внутреннего производства, но и в сравнении с европейскими производителями СОУ на колёсных шасси.
Точное количество по понятным причинам не стану называть, но…
В 2024 году производство САУ 2С22/2П22 "Богдана" значительно возросло и к апрелю объёмы достигли 10 единиц в месяц, а к осени 2024 года увеличился до 15–20 машин ежемесячно.
По ряду сообщений мониторинговых групп в апреле 2025 производство украинской САУ уже составляло 36 единиц в месяц.
В октябре 2025 президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Международном форуме оборонных индустрий в Киеве отметил, что производство украинской САУ достигло 40 единиц в месяц.
Исходя из выше озвученных цифр, вполне можно сделать вывод, пока без звучавших официальных заявлений, какой объём САУ 2С22/2П22 "Богдана" был произведён в 2025 году.
В свою очередь, Франция производит на сегодняшний день в среднем около 100 САУ CAESAR. Не менее примечательные цифры других производителей, в частности:
● Швеция САУ Archer – около 20-30 САУ в год;
● Чехия DANA / DITA – около 15-20 САУ в год;
● Словакия Zuzana 2 – около 25-30 САУ в год.
Разумеется, все эти показатели могут быть производителями при необходимости увеличены, но не более чем на 30%-50% в течение года.
Таким образом, украинское производство самоходной артиллерии превышает потенциал всех европейских производителей вместе взятых. В то время как в нашем информационном пространстве очень много уделяется внимания дронам-перехватчикам, что вполне логично с учётом нынешних тенденций, в не менее важной категории – производстве артиллерии, Украина стала европейским лидером, способным не только себя обеспечивать соответствующей продукцией, но и конкурировать на международном рынке.
Не удивлюсь, если в 2026 году услышу из официальных заявлений, что ежемесячное производство САУ 2С22/2П22 "Богдана" превышает 50 ед. в месяц. Украина поступательно, но уверенно становится не просто европейским, а мировым лидером в производстве ствольной артиллерии.
Джерело: telegra.ph
Автор: Военно-политический обозреватель группы "ИС" Александр Коваленко