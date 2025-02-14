В FT вышла прекрасная статья "Трамп, путин, Си и новая эра империй"

Публикую цитаты Гидеона Рахмана без изменений:

"Надежды на то, что разговоры Трампа о территориальной экспансии были пустым риторическим хвастовством, угасли. Ссылки президента на иностранные территории, которые он хотел бы приобрести, слишком часты, чтобы их игнорировать или отбрасывать."

"Его увлечение приобретением территорий поразило даже некоторых его сторонников. Но экспансионистские амбиции Трампа легче понять, если рассматривать их как часть глобальной тенденции. Два других мировых лидера, которых он, похоже, считает равными себе — Владимир путин и Си Цзиньпин — также рассматривают территориальную экспансию как ключевую национальную цель и часть своих личных претензий на величие."

"путин явно хотел бы уйти с исторической сцены, восстановив контроль россии над сердцем её старой империи — Украиной — и, возможно, даже дальше на запад.

Си также рассматривает получение контроля над Тайванем как ключ к национальной судьбе Китая и к его собственному историческому наследию. В недавней речи он заявил: "Тайвань — священная территория Китая"."

"Представление о том, что президент просто хочет увеличить площадь Америки, стало более правдоподобным после его теперь уже печально известного телефонного разговора с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Считается, что она предложила Трампу более или менее всё, что он мог бы пожелать, за исключением суверенитета над Гренландией. США могли бы иметь больше военных баз или прав на полезные ископаемые. Но его это не умиротворило. Он хотел саму Гренландию."

"Если США, россию и Китай возглавляют люди с экспансионистскими амбициями, последствия для нынешней международной системы будут мрачными. Возможно, мир переходит от эпохи, когда малые страны могли претендовать на защиту международного права, к эпохе, когда, по словам Фукидида, "сильные делают то, что могут, а слабые страдают от того, что должны"."

"Возникновение империалистических идеологий также имеет последствия для внутренней политики. Империям свойственно иметь императоров. Экспансионистская внешняя политика путина и Си идёт рука об руку с культом личности внутри страны и политическими репрессиями. Заокеанские амбиции Трампа сочетаются с интенсивной концентрацией на уничтожении "врага внутри".

Элон Маск (Elon Musk), который в значительной степени занимается сокрушением, заявил, что каждый день думает о судьбе Римской империи, и предположил, что Америке может понадобиться "современный Сулла" — римский диктатор, который убил сотни своих противников, одновременно реформируя государство. Вас предупредили."

Джерело: @DenisDanilovL

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