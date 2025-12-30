Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:03
Просмотров: 54

В китайских учебниках Сибирь до Томска — "временно утерянные территории Китая"

В китайских учебниках Сибирь до Томска — временно утерянные территории Китая

Но захватывать силой Сибирь Пекин не спешит — зачем? Инвестиции, долгосрочные контракты, прокитайское лобби, экономическая зависимость. Регион малонаселен, инфраструктура убита, Москва не тянет. Китай "заполнит пробелы".

Кремль 1400 дней штурмует Украину ради "русского мира", а Сибирь сдает Китаю по бартеру. Империя, которая воюет на западе и теряет восток — классика жанра. Третий Рим повторяет судьбу Второго: пока имперцы грезят величием, реальные территории тихо уплывают к тем, кто умеет считать деньги, а не мифы.

Ирония в том, что Россия получила Сибирь благодаря слабости Цинского Китая в XVII-XIX веках. Сейчас баланс сил меняется обратно. Только теперь вместо пушек работают кредиты и долгосрочные контракты на истощение России и Путину это нравиться.

В китайских учебниках Сибирь до Томска — временно утерянные территории Китая

Джерело: https://www.facebook.com / Vladislav Borisov

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У 2026-му році паливний ринок рф залишиться вразливим
Сегодня 11:23    33
Гуркіт у Мелітополі скосив щонайменше четверо російських окупантів та пошкодив “Урал”
Сегодня 11:12    50
Прикордонники «Помсти» надійно прикривають побратимів (ВІДЕО)
Сегодня 10:52    57
Погляд на росію зсередини
Сегодня 10:42    69
Вирок воєнним злочинцям ― катів з російської армії засудили за тортури і вбивство цивільного на Миколаївщині
Сегодня 10:31    73
«Яндекс» зливає владі рф інформацію про своїх користувачів
Сегодня 10:23    64
Украинские рождественские традиции в районе Бахмута Донецкой области
Сегодня 09:50    112
Судно «Ursa Major» із російського «тіньового флоту», яке затонуло біля берегів Іспанії, перевозило таємний стратегічний вантаж
Сегодня 09:40    94
На Курському напрямку прикордонники ліквідували п’ятьох окупантів та два їх укриття (ВІДЕО)
Сегодня 09:32    78
Збито/подавлено балістичну ракету та 52 ворожі БПЛА
Сегодня 09:24    89
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 