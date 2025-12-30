Но захватывать силой Сибирь Пекин не спешит — зачем? Инвестиции, долгосрочные контракты, прокитайское лобби, экономическая зависимость. Регион малонаселен, инфраструктура убита, Москва не тянет. Китай "заполнит пробелы".

Кремль 1400 дней штурмует Украину ради "русского мира", а Сибирь сдает Китаю по бартеру. Империя, которая воюет на западе и теряет восток — классика жанра. Третий Рим повторяет судьбу Второго: пока имперцы грезят величием, реальные территории тихо уплывают к тем, кто умеет считать деньги, а не мифы.

Ирония в том, что Россия получила Сибирь благодаря слабости Цинского Китая в XVII-XIX веках. Сейчас баланс сил меняется обратно. Только теперь вместо пушек работают кредиты и долгосрочные контракты на истощение России и Путину это нравиться.

Джерело: https://www.facebook.com / Vladislav Borisov

