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В контексте 8-9 мая

В контексте 8-9 мая

Накануне юбилея (75 лет) НАТО, 3 апреля 2024 г. я сделал пост, где отметил: «…Общий тренд понятен – перекладывание большей ответственности на европейских членов НАТО. Что невозможно реализовать без радикальной смены подходов к обороне в Германии. Прямым текстом – без ремилитаризации Германии»…

Говорить вслух о ремилитаризации Германии 80 лет было неприлично.

7 мая премьер Польши Дональд Туск заявил: «Нелегко, учитывая историю, сказать вслух, как премьер-министру Польши, что я очень хотел бы, чтобы Германия вооружалась быстрее и интенсивнее. Вооруженная Германия в Польше — непопулярный лозунг, но, к счастью, сегодня мы живем во времена, когда есть другая Германия, другая Польша, другие угрозы».

Три года назад это было невозможно. Табу больше нет.

По сути – это ещё одно свидетельство, что страница переворачивается. Вся Европа снова на грани большой войны, от которой пыталась бежать. Делать вид, что это касается только Украины – уже не получается.

кремль снова хочет восстановить берлинскую стену. И его задача выглядит проще, т.к. США это не особо пугает.

Теперь ограничитель амбиций кремля – в Пекине. Которому ЕС может быть нужен для выстраивания партии с Вашингтоном...

Вот такой парад.

Джерело: https://t.me/kopytkoav/1040

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