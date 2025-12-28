Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:45
Просмотров: 64

В коробочку к истории с израильскими пейджерами для Хезболлы.

В коробочку к истории с израильскими пейджерами для Хезболлы.

Швейцарская компания Crypto AG несколько десятилетий была мировым лидером в сфере коммуникаций и информационной безопасности. Она поставляла защищенные от взлома шифровальные машины в 120 стран мира — Испания, Индонезия, Индия, Иран, Япония, Колумбия, Перу, Гватемала, Уругвай, Аргентина, Саудовская Аравия, Греция, Турция, Италия, Португалия, Израиль, Ливан, Сирия, Египет, Иордания, Южная Корея и пр. У компании была идеальная репутация — Швейцария, нейтралитет, точность, порядочность, надежность.

К концу 1970-х годов от 80 до 90% всей шифровальной аппаратуры на мировом рынке поставлялись компанией Crypto AG. Среди ее известных клиентов были президент Египта Гамаль Абдель Насер, иранский шахиншах Мохаммед Реза Пехлеви и папа римский, у которого была собственная шифровальная машина, сделанная из красного дерева и золота.

Никто из них не догадывался, что собственниками компании Crypto AG были американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Федеральная разведывательная служба Германии (БНД). Всю переписку американцы с немцами могли легко расшифровывать, зная используемые алгоритмы и тонкости настроек каждой шифровальной машины.

Разведчики читали военные секреты: связь между штабами, планы военных операций, информацию о вооружениях и закупках и передвижения войск. Читали дипломатическую переписку: позиции стран на переговорах, внутренние инструкции дипломатам, секретные договоренности, тайные предложения и уступки. Читали политические секреты: внутренние обсуждения в правительствах, планы политических лидеров и т.д.

Операция длилась около 50 лет и считается одной из самых успешных разведывательных операций в истории.

Джерело: https://www.facebook.com/dmitry.chernyshev.5

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Bloomberg: Ларрі Еллісон витіснив Ілона Маска з позиції головного технологічного титана 2025 року
Сегодня 10:18    77
Совокупное состояние десяти самых богатых технологических миллиардеров США в 2025 году увеличилось более чем на $550 млрд
Сегодня 08:57    75
путін поклоняється окультизму, він не християнин, - пастор Бернс
Сегодня 07:50    111
28 грудня 1919 року у Києві поховали «перших хоробрих» — жертв білого терору
Сегодня 07:33    64
26 декабря 1991 года Советский Союз окончательно прекратил свое существование
Сегодня 06:28    114
Расширено совместное производство дронов "Линза"
27.12.2025 09:59    107
Китай запровадив санкції проти оборонних компаній США через постачання зброї Тайваню
27.12.2025 09:49    112
Google решил вывезти из России все свои сервера
27.12.2025 09:37    137
27 грудня 1932 року була прийнята постанова ЦВК і РНК СРСР №84 «Про встановлення єдиної паспортної системи по СРСР і обов’язкову прописку паспортів»
27.12.2025 08:29    96
Рябков с порога отверг все договорённости Украины и США
27.12.2025 07:57    141
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 