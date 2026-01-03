В Мінсоцполітики повідомили, скільки ВПО хочуть отримати житло за новою програмою

Більше 1200 внутрішньо переміщених осіб подали заяву на іпотеку для придбання власного житла

Державна програма пільгового кредитування для внутрішньо переміщених осіб та людей, які проживають на прифронтових територіях запрацювала у вересні 2025 року. За цей час до Пенсійного фонду України надійшло 1224 заяви від українців, які хочуть придбати житло.

Пенсійний фонд України вже призначив державну допомогу за 118 із цих заяв та вже перерахував на рахунки банків кошти для того, аби покрити 70% першого внеску, 70% щомісячних платежів за пільговими кредитами для внутрішньо переміщених осіб.

Держава максимально спростила умови отримання такого кредиту – людина повинна бути працевлаштована. Крім того, відповідно до вимог, людина може обрати собі житло не старше 20 років та вартістю до 2 млн гривень.

Державна програма пільгового кредитування – це гарна підтримка для того, щоб людина чи родина, яка залишилася без житла, наважилась зробити перший крок до нової домівки. Наразі, за умовами кредитування, держава навіть покриває витрати на оформлення такого кредиту – це близько 40 тисяч гривень.

У цьому році Уряд заклав 4,4 млрд гривень для цієї програми.

Щоб отримати кредит, ВПО чи мешканець прифронтової території має:

● Подати заявку на єОселю у застосунку Дія.

● Отримати позитивне рішення та обрати банк для отримання кредиту.

● Надати банку необхідний пакет документів та заяву на отримання компенсації від держави.

● Оформити кредит із компенсацією.

Держава покриває:

● 70% першого внеску

● 70% щомісячних платежів за кредитом у межах програми єОселя

● надає 40 тис. грн на покриття супутніх витрат на укладання угод.

Які вимоги участі у програмі?

● не мати іншого житла, крім того, що знаходиться в районі активних бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях.

● сплатити 30% розміру першого внеску;

● своєчасно сплачувати 30% щомісячних платежів за кредитом.

Джерело: msp.gov.ua

