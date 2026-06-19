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В Нидерландах запускают производство украинских беспилотников для Сил обороны Украины

В Нидерландах запускают производство украинских беспилотников для Сил обороны Украины

(https://oboronka.mezha.ua/v-niderlandah-robitimut-bpla-dlya-ukrajini-312396/)

По словам министра обороны Михаила Федорова, речь идет о выпуске middle-strike и deep-strike дронов в рамках проекта Build with Ukraine, при этом финансирование будет идти со стороны Министерства обороны Нидерландов.

Также на первом этапе все производственные мощности предприятия будут работать именно на украинские потребности в беспилотных системах.

Такой формат важен тем, что Украина не просто получает готовую технику от партнеров, а выносит часть собственного оборонного производства за пределы страны.

Это снижает риски для предприятий, которые в Украине остаются целями для российских ударов, и одновременно позволяет быстрее масштабировать выпуск дальнобойных беспилотников.

Нидерланды также выделяют 250 миллионов евро на финансирование вооружения для Украины через программу PURL и еще 250 миллионов евро на дополнительные поставки БпЛА.

Джерело: https://t.me/yigal_levin/97926

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