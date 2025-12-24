В Німеччині випробували бойову частину для дрону-камікадзе Virtus

У Німеччині успішно провели перше ураження з використанням нової бойової частини для баражуючого дрону-боєприпасу Virtus. Випробування підтвердили готовність німецької оборонної промисловості до серійного виробництва та масштабних постачань таких систем в Україну.

Про це повідомили компанії TDW та STARK, які досягли ключового етапу співпраці. Під час тестів була застосована бойова частина LION STRIKE 110, інтегрована в дрон-камікадзе Virtus. Це перше підтверджене ураження такого типу, виконане на території Німеччини.

Яка нова бойова частина у дрону-боєприпасу Virtus

Розробка базується на новій лінійці LION STRIKE від TDW і передбачає кілька конфігурацій:

● спеціалізовану протитанкову версію;

● багатоцільовий варіант для різних типів цілей.

Використання тандемних кумулятивних зарядів, осколкових оболонок і різних вагових класів дозволяє адаптувати систему під зміну загроз. Розробники також заявляють про підтверджену високу проникну здатність, яка перевищує середні показники у своєму класі.

Потенціал постачань дронів-камікадзе від STARK

Компанія STARK забезпечує масштабовану та модульну архітектуру системи Virtus. У поєднанні з бойовою частиною TDW це дає змогу гнучко налаштовувати боєприпас під конкретні бойові завдання та тактичну обстановку.

Співзасновник і член правління STARK доктор Андре Шнайдер зазначив, що Німеччина вже зараз здатна оперативно постачати ефективні рішення для союзників. За його словами, система може вражати навіть добре захищені броньовані цілі та вироблятися у великих кількостях для потреб НАТО і України.

Перше успішне ураження Virtus розглядають як свідчення прискорення роботи німецької оборонної промисловості в межах курсу Zeitenwende.

