В последние годы в Финляндии резко вырос спрос на курсы выживания и обращения с оружием — особенно среди женщин

Финское государство все активнее усиливает модель "тотальной обороны", и женщины активно включаются в подготовку: стрельба, первая помощь, выживание.

Ключевую роль в этом играет Национальная ассоциация оборонной подготовки Финляндии (MPK), которая проводит гражданские тренинги в интересах армии.

Только за прошлый год, по оценкам, на этих курсах было отстреляно около миллиона патронов.

При этом активность резко выросла после 2022 года: если в 2021 году было зафиксировано 48 000 тренировочных дней, то в 2025 — уже почти 149 000, из них более 32 000 пришлись на женщин.

Главный драйвер, мотивирующий молодых финок, — страх перед россией.

Ранее участие финских женщин в обороне было в основном вспомогательным (логистика, медицина, связь), но сейчас наблюдается сдвиг к готовности к прямому участию, включая владение оружием.

По данным исследований, (https://www.e2.fi/en/news/all-news/new-report-by-e2-research-finds-70-percent-of-finnish-women-are-willing-to-defend-finland-s-borders-and-territorial-integrity.html?utm_source=chatgpt.com) около 70% финских женщин готовы в той или иной степени участвовать в обороне страны, а около 23% допускают возможность взять в руки оружие.

Дополнительный фактор — сама структура финского общества: страна имеет одну из самых высоких в Европе долей владения оружием — около 1,5 млн лицензированных единиц на 460 000 владельцев при населении чуть более 5,6 млн.

Сильная культура охоты и спортивной стрельбы дополняется инфраструктурой: сейчас действует около 670 стрельбищ, и государство планирует увеличить их число примерно до 1000.

Помимо страха перед россией, дополнительными факторами мотивации являются историческая память — фактическая победа в войне против СССР в Зимней войне и Войне-продолжении: Финляндия смогла избежать оккупации и сохранить свободу и независимость.

Также важную роль играют защита семьи и желание не быть пассивными наблюдателями.

Многие финки рассматривают подготовку как способ справиться со страхом: участие снижает тревожность и дает ощущение контроля.

Финляндия строит модель, в которой в случае войны воюет не только армия, а все общество, и женщины в ней будут не пассивным элементом, а полноценной частью обороны.

