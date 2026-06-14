В росії спробували модифікувати ракети «Іскандер-М» за рахунок західних компонентів та технічних рішень корейської KN-23

Співробітник НДІ випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Олександр Заруба:

● На ракеті встановили модуль 9B899, який відстрілює хибні цілі, дипольні відбивачі та теплові пастки.

● Бортові системи адаптовані до роботи в режимі активного сканування «сліпих зон» радарів ППО.

● Після 2024 року на ракетах використовується швидший процесор для обробки зображень, отриманих головкою самонаведення.

● Частка російської електроніки в ракеті зараз до 90%, але західна електроніка також в ній присутня.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/94173

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