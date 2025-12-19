Адміністрація Білого дому встановила вздовж Президентської алеї слави таблички під портретами усіх колишніх очільників США. Байдена назвали «найгіршим». Навіть не здогадатися, хто це вигадав.

Серед іншого, Барака Обаму розкритикували за «хаос на Близькому Сході». Також в описі вказано, що той буцімто стежив за передвиборчою кампанією Дональда Трампа та «головував над створенням російського досьє».

Однак, як вказує CNN, критиці піддали не лише президентів-демократів, але й республіканців

Але нажорсикіша критика помітна на табличці про самого Трампа. Там вказано, що той, мовляв, подолав «безпрецедентне використання правоохоронних органів проти нього, а також дві спроби вбивства». Жорстко. Та безкомпромісно.

Давайте почитаємо в деталях. Цікаво же

- Білл Клінтон

Білл Клінтон обіймав посади генерального прокурора та губернатора Арканзасу, перш ніж здобув перемогу на президентських виборах у тому, що називали значним розчаруванням для президента Джорджа Г. В. Буша. Як президент, Клінтон підписав закони про боротьбу зі злочинністю та реформу соціального забезпечення, які були ухвалені за лідерства республіканців у Конгресі. Він схвалив NAFTA [Північноамериканська угода про вільну торгівлю], яку президент Дональд Дж. Трамп згодом розірвав, вважаючи її шкідливою для Сполучених Штатів, привітав Китай до Світової організації торгівлі та керував військовим втручанням НАТО в Боснії та Косово.

Попри скандали, що супроводжували його президентство, технологічний бум кінця 1990-х років призвів до відмінного економічного зростання, що допомогло йому та республіканцям у Конгресі здобути схвалення бюджету за перший час за десятиліття. У 2016 році президентські вибори вперше програла дружина Клінтона Гілларі — президенту Дональду Дж. Трампу!

- Барак Обама

Барак Хусейн Обама був першим чорношкірим президентом, громадським організатором, сенатором від Іллінойсу в одному скликанні та однією з найбільш суперечливих політичних фігур в американській історії. Як президент, він ухвалив вкрай неефективний закон «Про доступну медичну допомогу» (Affordable Care Act), що призвело до втрати його партією контролю над Палатою представників — найбільшої більшості республіканців з 1946 року. Він керував країною в період стагнації економіки, схвалив жахливу ядерну угоду з Іраном і підписав односторонні Паризькі кліматичні угоди, обидві з яких згодом розірвав президент Дональд Дж. Трамп.

За Обами Ісламська держава поширила халіфат на Близькому Сході, Лівія занурилася в хаос, а росія вторглася та відторгла Крим в України. Він паралізував малий бізнес нищівними регуляціями та екологічними обмеженнями, спустошив американську вугільну промисловість і виступав проти Ізраїлю та федеральних бюрократичних структур проти його політичних опонентів. Обама також стежив за передвиборчою кампанією Дональда Дж. Трампа та головував над створенням російського досьє — найбільшого політичного скандалу в американській історії. Його ручна людина, наступниця Хілларі Клінтон, програла президентські вибори Дональду Дж. Трампу.

- Джо Байден

«Сонний Джо» Байден був, безперечно, найгіршим президентом в американській історії. Обійнявши посаду внаслідок найкорумпованіших виборів, які коли-небудь бачили Сполучені Штати, Байден розпочав серію навмисних руйнувань, що призвели нашу націю до межі катастрофи. Його політика спричинила найвищу інфляцію за всю історію, через що долар США втратив понад 20% своєї вартості за чотири роки. Його афера під назвою «Зелений новий курс» здала американське домінування в енергетиці, а скасувавши південний кордон, Байден дозволив 21 мільйону людей з усього світу, включно з ув’язненими, в’язницями, душевнохворими та людьми, що ненавидять Америку, хлинути до Сполучених Штатів. Його Афганський Дизастер став найганебнішою подією в американській історії та призвів до загибелі 13 хоробрих американських військовослужбовців, а багатьох інших серйозно поранив. Бачачи руйнівну слабкість Байдена, росія вторглася в Україну, а терористи ХАМАСу здійснили жахливий напад 7 жовтня на Ізраїль.

Прозваний як «Сонний», так і «Кульгавий», Джо Байден був повністю під контролем своїх радикальних лівих кураторів. Вони та їхні союзники у фейкових новинах намагалися приховати його серйозний ментальний занепад і некомпетентність щодо автопена. Нищівна поразка Байдена в дебатах з президентом Трампом у червні 2024 року змусила його ганебно зняти кандидатуру з перевиборів. Байден озброїв правоохоронні органи проти свого політичного опонента, водночас переслідуючи багатьох інших невинних людей. Він залишив посаду, видаючи бланкетні помилування радикальним демократам-злочинцям і бандитам, а також членам сім’ї Байденів — кримінальної сім’ї. Але попри все, президент Трамп буде переобраний у грандіозному лендслайді, і ВРЯТУЄ АМЕРИКУ!

Джерело: https://www.facebook.com/borislav.bereza, https://t.me/asian_ukraine/36655

Новости портала «Весь Харьков»