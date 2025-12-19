В СЗР Украине сообщили, где зарегистрированы компании, управляющие танкерами «теневого флота» рф
По данным СЗР, наибольшая доля компаний-операторов, которые управляют танкерами теневого флота и предоставляют им таким образом убежище и услуги (регистрацию, управление, сокрытие собственности и т.д.), зарегистрирована в следующих юрисдикциях:
● Сейшельские острова – 15% (90 компаний);
● Греция – 9,5% (55 компаний);
● россия – 9,5% (55 компаний);
● Китай – 9% (53 компании);
● Объединенные Арабские Эмираты – 8,6% (51 компания).
российский теневой флот насчитывает более 1100 судов. Больше всего танкеров зарегистрировано в трех странах: россия – 14%, Либерия – 11% и Сьерра-Леоне – 9%.
