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В Вашингтоне дали понять, что реальные изменения во внешней политике США отличаются от публичной риторики Трампа

В Вашингтоне дали понять, что реальные изменения во внешней политике США отличаются от публичной риторики Трампа

Из официальных высказываний Дональда Трампа и американских чиновников может сложиться ощущение, что в Вашингтон отвернулся от Украины и пытается теперь стать партнером москвы. Однако неофициально источники в Белом доме дают понять, что разворот в американской политике не столь существенен.

Отношения с Украиной. Владимир Зеленский может восстановить отношения с США, говорят (https://www.politico.com/news/2025/02/20/ukraines-zelenskyy-rare-earths-deal-00205313) источники Politico. По их словам, резкие высказывания Трампа в адрес Зеленского связаны не с поворотом в сторону россии, а с негодованием по поводу реакции Киева на предложенную сделку о передаче США доступа к полезным ископаемым страны. Источники отмечают, что Киеву нужно активно работать с американской стороной для заключения этой сделки.

▪️Чиновники администрации США и представители Республиканской партии, которые находятся в тесном контакте с командой Трампа, в разговоре с Politico назвали слова американского президента примером его дерзкой тактики ведения переговоров.

▪️Трамп хочет подписать договор с Украиной до того, как будет принято решение об увеличении военной поддержки Киева или начала посредничества в официальных мирных переговорах между Украиной и россией, говорили (https://t.me/agentstvonews/9193) источники Reuters. По словам собеседников агентства, для американского президента важно публично продемонстрировать избирателям в США, что Вашингтон возмещает оказанную Украине помощь.

▪️Переговоры о сделке продолжаются, пишет со ссылкой на источники Axios. Недавно США представили Украине обновленную версию соглашения, которая учитывает опасения Зеленского. В том числе из него пропало упоминание о том, что сделка попадает под юрисдикцию суда в Нью-Йорке. Несколько помощников Зеленского уговаривали его подписать соглашение, рассказал (https://www.axios.com/2025/02/20/us-ukraine-rare-earth-minerals-agreement) один из источников издания.

Отношения с россией. Госсекретарь США Марко Рубио через несколько часов после встречи с российской делегацией в Эр-Рияде убеждал европейских союзников, что переговоры с москвой не стали резким разворотом американской политики, пишет (https://www.nytimes.com/2025/02/20/us/politics/rubio-russia-europe.html?searchResultPosition=5) The New York Times. Как рассказали источники газеты, он заверил, что переговоры нужды были для того, чтобы проверить, серьезно ли кремль настроен на прекращение огня.

▪️Рубио сказал союзникам, что США не будут навязывать Украине и Европе никакое соглашение. Также он заверил, что Вашингтон не отменит санкции против россии, если поведение москвы заметно не изменится, хотя и возможны некоторые ослабления. Кроме того, Рубио признал, что кремль может использовать переговоры, чтобы посеять разногласия на Западе, отмечает NYT.

▪️Похожие тезисы высказывали (https://www.ft.com/content/892fa330-f2f0-498b-a81b-4a956f059d38) и источники Financial Times среди американских чиновников. Они говорили, что переговоры в Эр-Рияде рассматривались в Вашингтоне как возможность оценить, настроена ли россия на прекращение конфликта. Экономические и геополитические вопросы добавили в повестку, чтобы побудить москву остановить войну и показать ей, что возобновление контактов несет преимущества, отмечали собеседники FT.

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В общем, решили непублично отыграть мегатонны публичной е@анины, вылитой на наши головы.

Но я не вижу, чтобы суть от этого особо поменялась. Все те же попытки выдавить из нас соглашение по ископаемым и обещания частичного снятия санкций с рф ради соглашения о прекращении "конфликта" с неведомыми условиями и без видимых гарантий.

То есть та же самая е@анина, но без запредельного хамства.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/20611

Новости портала «Весь Харьков»

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