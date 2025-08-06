В Вооруженных силах Украины служат добровольцы из 72 стран.

И.о Начальника отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ:

● По состоянию на сегодня, в подразделения Сухопутных сил присоединилось более 8 тыс. иностранных добровольцев. Общее количество иностранцев в составе всех ВСУ может быть как минимум вдвое больше.

● Приблизительно 40% из них представители Южной Америки (зачастую Колумбия и Бразилия).

● Сейчас к нам присоединяются до 600 иностранцев в месяц, у нас полноценно работает центр рекрутинга иностранцев.

● Государство берет на себя логистическое обеспечение, покрытие расходов на переезд добровольцев в Украину.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/24359

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