В Україні цьогоріч планують ввести в роботу близько 1 ГВт генерації – Шмигаль

Протягом 2025 року в Україні планують ввести в роботу близько 1 ГВт генерації.

Про це повідомив під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Продовжуємо ремонти. Запускаємо нову генерацію. Допомагаємо людям та бізнесу встановлювати додаткові потужності. У 2025 планується ввести в роботу близько 1 ГВт генерації", – зазначив він.

Також Шмигаль додав, що уряд постійно готує нові спільні проєкти з партнерами та працює над тим, аби забезпечити відбудову необхідними ресурсами.

Нагадаємо:

Міністерство енергетики затвердило графіки планових ремонтів на енергообʼєктах та графіки відновлення обладнання на 2025 рік так, щоб мінімізувати можливий дефіцит потужності.

Джерело: epravda.com.ua

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