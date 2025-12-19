В Україні цьогоріч ввели понад 450 МВт додаткових децентралізованих потужностей

Міжнародні партнери із початку 2025 року передали Україні 962 од. обладнання для розподіленої генерації, завдяки якому в енергосистему додано понад 450 МВт генеруючих потужностей.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій, передає Укрінформ.

«2025 рік став переломним у розвитку розподіленої генерації. Це дозволяє громадам зберігати автономність та забезпечувати тепло і воду навіть у разі пошкодження магістральної інфраструктури. <…> Завдяки міжнародним партнерам до України поставлено 566 когенераційних установок, 368 модульних котелень, 28 газотурбінних установок», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що частина обладнання вже введена в експлуатацію, інша перебуває на етапі монтажу. Загалом введено понад 450 МВт нових децентралізованих потужностей.

Також протягом поточного року було ухвалено низку рішень, що спрощують встановлення когенераційних установок, газових і дизельних генераторів, блочно-модульних котелень, систем накопичення енергії. Крім того, спрощено порядок буріння свердловин на водопостачання.

Для успішного проходження наступного опалювального сезону Мінрозвитку планує завершити розробку Національного плану модернізації та декарбонізації теплопостачання, масштабувати розвиток розподіленої генерації в громадах, ухвалити підзаконні акти для запуску програми модернізації підприємств теплопостачання.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив рішення для розвитку розподіленої генерації, зокрема, встановив спеціальну ціну на газ для когенераційних установок у прифронтових регіонах, спростив процедуру встановлення об’єктів розподіленої генерації і прибрав обмеження щодо потужності.

Джерело: ukrinform.ua

