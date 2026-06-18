В Україні презентували новий дрон-перехоплювач P1-SUN Long із ШІ, що полює на шахеди

В Україні представили новітню модифікацію безпілотника-перехоплювача P1-SUN Long (Довгий Пісюн))) від компанії SkyFall, головною особливістю якої є інтеграція передових систем штучного інтелекту.

Новий автономний комплекс створений для високоефективного полювання на ворожі повітряні цілі. Про це у вівторок, 16 червня, повідомляє The New York Times.

Інженери компанії суттєво розширили автономність безпілотника. Завдяки ШІ-модулю, алгоритми якого були навчені на базі з понад 10 тисяч відеозаписів реальних бойових перехоплень, дрон взяв на себе більшість функцій, що раніше виконувалися виключно вручну.

Наразі штучний інтелект у P1-SUN Long повністю відповідає за такі ключові етапи місії:

Автономний пошук та виявлення: ШІ здатний самостійно розпізнавати повітряні загрози.

Захоплення та супровід: Після того, як оператор дає команду на атаку, система автоматично «захоплює» ціль у приціл, розраховує траєкторію, наздоганяє її та знищує, ігноруючи ворожі засоби РЕБ.

За інформацією NYT, ця модифікація перехоплювача вже пройшла успішне випробовування на фронті та має на своєму рахунку десятки офіційно підтверджених збиттів російських ударних БПЛА типу Shahed. В майбутньому ці новації можуть дозволити одному оператору координувати та контролювати виконання десятків бойових місій одночасно.

Крім повітряного перехоплювача, американські журналісти також продемонстрували роботу українських FPV-дронів SHRIKE, де аналогічні ШІ-системи автоматичного наведення та доведення до цілі використовуються для точного ураження ворожої наземної техніки та бліндажів.

Нові українські безпілотники — що відомо

Базова версія цієї платформи — дрон-перехоплювач P1-Sun — вперше була презентована компанією SkyFall у листопаді 2025 року на Дубайському авіасалоні (найбільшому на Близькому Сході). За короткий час технологія довела колосальну ефективність в українському небі, збивши понад 1 тисячу ворожих цілей. Через свої унікальні характеристики комплекс P1-Sun став вкрай затребуваним на міжнародному ринку: країни Перської затоки розглядають українську розробку як потенційного «рятівника дубайських хмарочосів» та бажану технологію для захисту власного повітряного простору на тлі регіонального протистояння.

15 червня стало відомо про створення унікального вітчизняного важкого підводного дрона Sea Trident. За даними Мілітарного, цей підводний апарат здатний непомітно доставляти корисне навантаження та бойову частину вагою до 1000 кг (однієї тонни) вибухівки безпосередньо до стратегічних морських цілей та об'єктів портової інфраструктури ворога.

Джерело: facebook.com/antivsepropalshik.vybrane

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