Сегодня 08:54
В Україні пришвидшать процедуру нагородження військових: складатиме від 8 до 16 днів

Міністерство оборони України напрацювало новий алгоритм, який дозволить пришвидшити процедуру нагородження військовослужбовців державними нагородами за бойові заслуги

Про це інформує Міноборони.

Вказано, що Міноборони розробило рішення щодо вдосконалення порядку підготовки й подання на розгляд документів про відзначення військових нагородами. Раніше ця процедура тривала від 3 до 8 місяців, адже подання мало пройти низку інстанцій та погоджень, а частина документів виписувалася вручну.

"Міністерство оборони розробило новий алгоритм для пришвидшення та оптимізації процесів. Військова частина направлятиме нагородні матеріали до органу військового управління, якому вона підпорядкована. Звідти їх спрямовуватимуть безпосередньо на розгляд керівництву ЗСУ. В обох інстанціях документ мають розглядати не більше двох діб. Потім – передати документи до Офісу Президента. Така процедура потребуватиме від 8 до 16 днів", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що наразі Міноборони працює над можливістю відображення сертифіката про державну нагороду в Дії.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

