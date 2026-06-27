В Україні заборонили ще шість онлайн-відеосервісів рф через порушення та пропагандистський контент

Як зазначили (https://webportal.nrada.gov.ua/natsionalna-rada-rozshyryla-perelik-zaboronenyh-rosijskyh-mediaservisiv-zagalom-zablokovano-80-vebsajtiv/) в Нацраді з питань телебачення та радіомовлення, сервіси заборонили через використання російської мови як мови інтерфейсу за замовчуванням, доступ до забороненого в Україні контенту, трансляцію матеріалів за участю осіб із санкційних списків, а також рекламу, орієнтовану на аудиторію держави-агресора.

До переліку заборонених увійшли:

• Лайт HD TV;

• HD KINO;

• ONLINE VKINO;

• KinoFlux;

• КИНОСВИНКА;

• СМОТРЕТЬ ТВ.

Джерело: https://t.me/spravdi/56304

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