Сегодня 07:51
В Україні запустили сайт Національного каталогу цін на лікарські засоби: яка інформація у ньому

В Україні запустили сайт Національного каталогу цін на лікарські засоби: яка інформація у ньому

В Україні запустили сайт Національного каталогу цін на лікарські засоби, який є джерелом інформації щодо ціноутворення та забезпечує прозорість закупівель ліків.

Яка інформація доступна

Зазначається, що новий сайт містить інформацію про граничні оптово-відпускні ціни виробників та імпортерів на лікарські засоби.

До Національного каталогу цін вноситься детальна інформація про лікарські засоби, зокрема їх міжнародні та торговельні назви, лікарську форму і дозування, відомості про виробника та власника реєстраційного посвідчення, країну походження, фармакотерапевтичну групу, реєстраційний номер, категорію лікарського засобу (рецептурний або безрецептурний, оригінальний чи інноваційний), а також задекларовану оптово-відпускну ціну та розраховану граничну роздрібну ціну з урахуванням оптових і роздрібних надбавок та податків. https://moz.gov.ua/uk/nacionalnij-katalog-cin

Для пацієнтів і споживачів ресурс забезпечує:

● публічний доступ до інформації про ціни на лікарські засоби, які підлягають державному регулюванню;

● інструменти пошуку і фільтрації даних;

● можливість швидкого пошуку цін на лікарські засоби за різними критеріями;

● відображення мінімальних цін на рецептурні препарати (таблетовані форми та капсули), що сприяє проінформованому вибору та захисту прав споживачів.

Для заявників і учасників ринку вебсайт надає:

● актуальну інформацію про функціонування Національного каталогу цін;

● зручні інструменти для перегляду та аналізу цінових даних;

● можливість формування структурованих даних, необхідних для подальшої роботи та взаємодії з регулятором.

У МОЗ наголошують, що портал створено для максимально зручної взаємодії з інформацією щодо цін на лікарські засоби.

Джерело: delo.ua

