В Україні запустили відкриту базу загиблих і поранених військових рф "Хочу вернуть"

В Україні запустили відкриту базу даних загиблих і поранених російських військовослужбовців "Хочу вернуть", яка містить персональні відомості про втрати армії рф у війні проти України

Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу.

Проєкт покликаний продемонструвати реальні масштаби втрат армії рф у війні проти України та надати можливість ідентифікувати окремих військових.

Кожен запис у базі "Хочу вернуть" містить ім’я та прізвище військовослужбовця, номер військової частини, а також інформацію про поранення або загибель.

Станом на зараз у базі оприлюднено першу частину даних про втрати армії рф в Україні, зокрема:

● 143 486 загиблих військовослужбовців;

● 95 467 поранених військових.

За даними проєкту, 20 822 військових, представлених у базі, були молодшими за 25 років. Крім того, оприлюднено інформацію про 11 080 загиблих і поранених офіцерів армії рф.

У Координаційному штабі зазначили, що база постійно оновлюється та формує одну з найповніших відкритих статистик втрат російської армії у війні проти України.

Проєкт "Хочу вернуть" також містить матеріали про долі військових, які вижили та повернулися до росії, а також про тих, хто загинув і не повернувся додому. Ресурс орієнтований на журналістів, розслідувачів і дослідників та має на меті документування участі конкретних підрозділів рф у війні й наслідків їхніх дій.

Джерело: espreso.tv

