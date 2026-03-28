В України вже за кілька місяців можуть закінчитись гроші на оборону

Про це повідомляє Bloomberg.

Голова Нацбанку Андрій Пишний раніше казав, що якщо міжнародні кошти не надійдуть, то НБУ доведеться відновити пряме кредитування Мінфіну для виплат працівникам і військовим та оплату основних банківських послуг.

Основною причиною є блокування Угорщиною позики €90 млрд для України через зупинку транзиту російської нафти нафтопроводом «Дружба».

Черговий транш МВФ теж опинився під загрозою, оскільки парламент України досі не ухвалив необхідні законопроєкти, зокрема про підвищення податків для бізнесу і громадян.

Ситуацію погіршує і небажання деяких союзників по НАТО надавати нове фінансування у межах PURL. До того ж на тлі загострення конфлікту між Іраном, Ізраїлем та США Пентагон розглядає варіант перенаправити зброю для України на Близький Схід, зокрема ракети-перехоплювачі для ППО.

● Раніше українська влада підрахувала, що цьогоріч на закупівлю американської зброї Україні потрібно ще щонайменше $15 млрд. А загалом у 2026 році Україні потрібно $52 млрд іноземної допомоги.

Джерело: https://t.me/babel/81943

Новости портала «Весь Харьков»