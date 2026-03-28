Сегодня 10:06
В України вже за кілька місяців можуть закінчитись гроші на оборону

Про це повідомляє Bloomberg.

Голова Нацбанку Андрій Пишний раніше казав, що якщо міжнародні кошти не надійдуть, то НБУ доведеться відновити пряме кредитування Мінфіну для виплат працівникам і військовим та оплату основних банківських послуг.

Основною причиною є блокування Угорщиною позики €90 млрд для України через зупинку транзиту російської нафти нафтопроводом «Дружба».

Черговий транш МВФ теж опинився під загрозою, оскільки парламент України досі не ухвалив необхідні законопроєкти, зокрема про підвищення податків для бізнесу і громадян.

Ситуацію погіршує і небажання деяких союзників по НАТО надавати нове фінансування у межах PURL. До того ж на тлі загострення конфлікту між Іраном, Ізраїлем та США Пентагон розглядає варіант перенаправити зброю для України на Близький Схід, зокрема ракети-перехоплювачі для ППО.

● Раніше українська влада підрахувала, що цьогоріч на закупівлю американської зброї Україні потрібно ще щонайменше $15 млрд. А загалом у 2026 році Україні потрібно $52 млрд іноземної допомоги.

Джерело: https://t.me/babel/81943

Читайте ещё:

У Міненерго повідомили, у скількох лікарнях встановили сонячні електростанції
Сегодня 11:05    61
На росії закрити компанію простіше, ніж шукати правосуддя в судах
Сегодня 10:51    69
Понад пів сотні MacBook виявили прикордонники у «Смільниці»
Сегодня 10:44    82
москва вигадала 101-й спосіб вичавлювати гроші з бізнесу - СЗРУ
Сегодня 10:33    79
Злагоджено і результативно. Робота прикордонників «Форпосту»
Сегодня 10:23    79
Збито/подавлено 252 ворожі БПЛА
Сегодня 10:18    79
8 років позбавлення волі: Верховний Суд залишив без змін вирок колишньому заступнику голови Тернопільської ОВА
Сегодня 10:14    78
«Експортувати не можна заборонити». Де поставити кому?
Сегодня 09:54    96
Майже 2,5 млн грн необґрунтованих активів посадовця Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області
Сегодня 09:43    81
ОАЕ закликають союзників до створення "Сил безпеки Ормузу", – FT
Сегодня 09:22    94
