Іван Виговський — гетьман Війська Запорозького (1657–1659), талановитий дипломат і стратег, державник європейського рівня, союзник Богдана Хмельницького.

● Генеральний писар, який після смерті Хмельницького очолив Гетьманщину.

Автор блискучої перемоги у Конотопській битві 1659 року — однієї з найславніших сторінок української військової історії. До 30 тисяч втрат ворога, паніка в москві, цар ховає скарби.

● Тоді він мав історичний шанс знищити москву повністю… але внутрішня роздробленість, бунти старшини та московська дезінформація зірвали цей план.

Він говорив:

«..Та зрада підступної москви слідна в усьому: вона готує нам ярмо — насамперед домашньою, громадянською війною...».

Його історія — це нагадування: навіть найсильніший ворог може впасти, якщо ми єдині. Але розбрат дає ворогу шанс вижити.

Єднаймося, щоб перемогти остаточно.

