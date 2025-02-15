Віцепрезидент США Джей Ді Венс на Мюнхенській конференції з безпеки може оголосити про масове виведення американських військ з Європи — Bild

Про таку невтішну перспективу для європейських країн заявив голова конференції Крістоф Хойзген, зазначивши, що Вашингтон очікує від Європи більшого внеску в обороноздатність.

Перед конференцією кандидат у канцлери від ХДС Фрідріх Мерц також висловив очікування, що Венс зробить «жорстку заяву» на адресу Німеччини та європейських країн.

Сам Венс підтвердив, що має намір торкнутися теми переговорного врегулювання війни рф проти України. Він також підкреслив, що США зацікавлені в тому, щоб НАТО був готовий до майбутніх викликів.

Перед початком конференції Венс зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром і главою МЗС ФРН Анналеною Бербок. За словами Бербок, нинішня конференція «важлива як ніколи», оскільки Європа стоїть перед «екзистенціальним вибором» у питаннях безпеки на тлі запланованих президентом США переговорів із росією.

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Хм, при цьому Міністр оборони США Хегсет заявив про плани розмістити більше американських військ у Польщі, оскільки "контури українських кордонів залишаються невизначеними"

Джерело: https://t.me/znua_live/189688

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