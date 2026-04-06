Від камінних салонів до підземних тунелів: як Хмара 142 дні тримав позиції на фронті

До повномасштабної війни прикордонник бригади «Сталевий кордон» на псевдо Хмара мав власну фірму, будував каміни й сауни, а у вільний час порався з машинами. Тепер ці руки, що звикли до тепла вогню в камінах, вгризалися в холодний ґрунт передової.

На позиціях він провів 142 дні. Поки Хмара йшов на свій третій вихід, від позицій лишилася тільки накриття та кілька дощок, тож він одразу взявся за лопату. Він будував підземні «мурашники» з тунелями, згадуючи уроки ботаніки, щоб коріння дерев слугувало природним армуванням. Землю ховав у вирви від снарядів, аби ворог не помітив свіжого ґрунту.

Хмара навчився відчувати війну на слух. Одного разу він збив ворожий «мавік» шістьма пострілами, а потім по-господарськи розібрав його, щоб зарядити рації від знайденого акумулятора. В бою він покладався на хитрість: коли в бліндажі закінчилися гранати, він просто вигукнув побратиму: «Давай ще!», змушуючи ворога заціпеніти від страху перед неминучим вибухом.

Його філософія проста й чесна: «Роби добре, а погано воно саме вийде». Він не тримає зла на тих, хто боїться, але зневажає тих, хто, вже потрапивши в армію, намагається втекти від відповідальності.

Для Хмари війна - це важка робота, яку треба завершити, не чекаючи на швидкі фінали. Найбільше він мріє про день, коли нарешті після перемоги повернеться до свого недобудованого дому, розпалить там перший камін і знову займеться справою, яку так любить.

Джерело: dpsu.gov.ua

