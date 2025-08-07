Відновлення втрачених через обстріли водійських документів буде безкоштовним

Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє безкоштовно відновлювати водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів для громадян, що постраждали внаслідок російських атак.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Йдеться про випадки, коли документи були втрачені через обстріли, підкреслила вона.

В червні в застосунку "Дія" з'явився сервіс заміни техпаспорту.

